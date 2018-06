Poslanci ruší povinnost přijímat do školek dvouleté děti

„Dvouleté děti do školek nepatří,“ řekl před hlasováním poslanec ODS Václav Klaus mladší, který s návrhem změny přišel.

Školky by měly samy rozhodovat o tom, zda dvouleté děti přijmou nebo ne. Vychází to z kritiky ředitelů školek, kteří si stěžovali na to, že jim stát pro dvouleté děti nevytvořil kapacitní ani materiální podmínky.

„Tady vidíte, jak to dopadne, když neomarxistický pohled na svět se střetne s realitou,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura a kritizoval bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou, která změnu v minulém volebním období prosadila.

„Mateřské školy nejsou připraveny a vybaveny a nikdy nebudou na to, aby přijímaly dvouleté děti,“ řekl lidovec Stanislav Juránek.

Poslanci se už v dílčím hlasování přiklonili k tomu, že má zůstat zachováno povinné předškolní vzdělání pro pětileté děti a kývli také na jednoroční odklad reformy financování školství na začátek roku 2019.