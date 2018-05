Začaly zápisy do mateřských škol, pětileté děti k nim musí povinně

Pětileté děti, kterých je podle ministerstva školství zhruba 109 tisíc, přijímají ředitelé mateřských škol přednostně. Od loňského roku je totiž poslední rok předškolního vzdělávání povinný. Většina předškoláků už ale nyní ve školkách je. Ti, co do nich zatím nechodí, se musí ve školce zapsat, i když se budou vzdělávat doma, nebo v neregistrované dětské skupině. Rodiče je na podzim budou muset do školky přivést na přezkoušení.

Pro mateřské školy platí podobný princip spádovosti podle místa trvalého bydliště jako u základních škol. Některé radnice ji ale neurčily podle ulic a rozhodly, že spádový obvod bude jeden na celém území obce či městské části s více školkami.

Přednostní přijímání předškoláků může způsobit problémy rodičům tříletých dětí, které se v některých případech nemusí do školek vůbec dostat, nebo na které může zbýt místo v jiné školce, než jakou rodiče preferují.

Loni žádali o přijetí do mateřské školy podle statistik ministerstva školství rodiče 154 433 potomků. Ředitelé těchto zařízení odmítli 33 237 žádostí. Do školek pak nově nastoupilo 116 062 dětí.

Podle odhadů úřadu by do školek v příštím školním roce mohlo chodit kolem 355 tisíc dětí, což je více než 90 procent všech tříletých a čtyřletých. Pětiletých do nich podle informací ministerstva školství z roku 2017 dochází přibližně 97 procent. Zbytek tvoří děti, které pobývají v zahraničí, vzdělávají se doma nebo v neregistrovaných dětských skupinách.

Celkový počet dětí ve školkách od školního roku 2007/2008 narostl o pětinu. Letos do nich chodí 362 756 dětí, před deseti lety to bylo o zhruba 71 600 méně. Růst se zastavil ve školním roce 2015/2016 a v posledních dvou letech dětí mírně ubylo.

