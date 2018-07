Juchelka chce přejmenovat mateřskou dovolenou. Je to velká dřina, říká

„Péče o dítě není žádná dovolená, tedy čas odpočinku mezi prací, ale je to pro každou matku či otce tvrdá dřina. Názvosloví neodpovídá tomu, co si pod pojmem dovolená představujeme,“ řekl iDNES.cz Juchelka (ANO).



Zmínil, že změna je důležitá především v symbolické rovině. „Adekvátní terminologie je prvním krokem k uznání důležitosti péče o děti a rodinu – tím spíše v dnešní době, kdy často hovoříme o krizi či rozpadu tradičního rodinného modelu,“ je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu zákona.

Juchelka věří, že název mateřská péče by mohl být projevem uznání přínosu rodičů společnosti. Matky a otce podle něj něj může „zastaralá a neadekvátní terminologie vystavovat prostřednictvím úředníků, formulářů nebo interpretací v mediálním prostoru tlaku či diskomfortu“.

Návrh podepsalo téměř čtyřicet poslanců, všichni jsou mužského pohlaví. „Je to takhle schválně, abychom ukázali, že si mužská část populace nemyslí, že by o děti měly pečovat pouze ženy, ale že si to uvědomují i muži. Proto jsem poprosil jenom kolegy poslance,“ vysvětlil Juchelka.

Změnu podpořili zákonodárci napříč spektrem. Kromě řady Juchelkových spolustraníků, včetně předsedy poslanců Jaroslava Faltýnka, svůj podpis přidali i Marek Benda a Václav Klaus mladší (oba ODS). S návrhem také souzní lidovečtí poslanci Marek Výborný a Vít Kaňkovský, Piráti Ondřej Profant a Lukáš Černohorský nebo komunista Daniel Pawlas.

Ministerstva se vyjádřila negativně

Příslušné resorty ale mají proti chystané změně řadu výhrad. Například ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje tím, že sousloví mateřská dovolená je v právním řádu ukotvené již desítky let. Pojem rodičovská dovolená se používá od roku 2001.



Resort také oponuje tím, že mateřská dovolená je zařazená mezi „překážky v práci“, což dokazuje, že se nejedná o dobu odpočinku a zotavení. Ministerstvo dále zmiňuje, že dovolená z jazykovědného hlediska neznamená rekreaci, ale je to pojem odvozený ze sousloví dovolit se, v tomto případě z práce.

Nesouhlas s návrhem vyjádřila také šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO). V zamítavém stanovisku vysvětlila, že by se pojmy musely měnit také v podzákonných právních předpisech, které nemohou být novelizovány prostřednictvím zákona.

Schillerová se také pozastavila nad nedostatečným zpracováním návrhu. Nepovažuje za logické slovní spojení „nastupovat péči“ či „čerpat péči“. Sama by použila například vyjádření „pracovní volno k péči“. Pokud by změna podle ní byla nevyhnutelná, preferovala by, aby se názvosloví změnilo v rámci případné rozsáhlejší věcné novelizace.



Chystaná změna neoslovila ani ministerstvo spravedlnosti, přestože souhlasí s tvrzením, že pojem dovolená není úplně adekvátní. Nicméně změna terminologie by prý vedla ke zbytečnému přepracování řady zákonů.

Navíc podle resortu nejsou v návrhu zmíněny veškeré zákony, kterých by se změna dotkla, jako je například zákon o státní službě. Proto by při přijetí poslaneckého návrhu hrozilo, že v některých normách bude uvedená mateřská péče a jinde zůstane mateřská dovolená, což by prý bylo matoucí.

Přepočet rodičovského příspěvku

Není to ale jediný Juchelkův návrh, kterým se bude vláda v úterý zabývat. Na stůl se ministrům také dostane změna, která by rodičům umožnila vyčerpat celý rodičovský příspěvek i v případě, že se jim nečekaně narodí další dítě.

„Ustanovení nároku na výplatu nevyčerpané částky z celkové částky rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině v případě, že se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě, představuje účinné, spravedlivé a administrativně jednoduché opatření naplňující státní politiku podpory rodin s dětmi,“ je uvedeno v důvodové zprávě.

Změna by se podle Juchelky dotkla deseti tisíc rodin ročně, které nestihnout vyčerpat zbývajících třicet až šedesát tisíc korun od státu.

Chystaná změna evidentně spojuje poslance ze všech stran. Podepsali ji jak pravicoví zákonodárci Jan Skopeček (ODS) či Markéta Adamová Pekarová (TOP 09), tak i příslušníci druhé části spektra Hana Aulická Jírovcová (KSČM) nebo Ondřej Veselý (ČSSD).

