Za masovou migraci může systém Schengenu, tvrdí Klausův kancléř Weigl

Právě to, že existuje schengenský systém volného pohybu osob, vedlo podle Weigla k tomu, jak Řecko nebo Itálie přistupují k ochraně své hranice, která je zároveň vnější hranicí Evropy.

„Základní příčinu migrační krize nevidím v Asie, Africe, nebo v klimatické změně,“ zdůraznil spolupracovník bývalého prezidenta. Migrační krize má podle něj kořeny ve změně evropské politiky po pádu komunismu. „Masová migrace je pro evropské elity, které ovládají Brusel, prioritní. Chtějí z ní učinit automat mimo kontrolu členských zemí,“ řekl Weigl.

Cílem je podle něj změnit tradiční Evropu národních zájmů. „Byla vším jiným, než spontánním pohybem utečenců před válečným násilím. Masová migrace není spontánní, nezastavitelný pohyb,“ je přesvědčen. Argumentuje, že stačilo, aby se německá kancléřka Angela Merkelová vypravila do Turecka a příliv uprchlíků by se zmírnil. „Platíme za to Turecku, nevíme o tom nic a tváříme se, že to je v pořádku,“ prohlásil Weigl.

Jeho hlavní tezí ale je, že kdyby nebylo schengenského systému volného pohybu, nikdy by se problém tak nerozrostl. „Pouze v rámci Evropské unie bylo možné kolektivní neodpovědné chování,“ tvrdí bývalý hradní kancléř.

Poslanec Jan Skopeček mluvil o tom, že zatímco na půdě Evropské unie probíhá intenzivně debata o změně azylového systému, Česká republika nemá stále vládu s důvěrou. „V otázce mezinárodní politiky nám to nepomáhá,“ řekl Skopeček. Ocenil, že jakákoli verze stálého mechanismu přerozdělování migrantů je pro politiky v Česku nepřijatelná a že to široce sdílený názor.

Zahradil: Tohle téma stojí za to, abychom ho v EU vyhrotili

Podle europoslance Jana Zahradila se o změnu azylové a migrační politiky snaží architekti evropské integrace, kteří jsou zastánci eurofederalismu. Výhodou České republiky podle něj je, že není ani hraniční evropskou zemí, ani koloniální zemí, ani zemí, které vsadily na dovoz pracovních sil. „Jsou státy, které jsou postiženy více, diaspory, které se tam vytvořily, jsou pobídkou pro další migranty, aby tam směřovali, a proto se tyto státy snaží, aby ten problém rozpustily,“ řekl Zahradil.

Je na českém parlamentu, aby zavazoval vládu k tvrdým postojům při jednání o azylové a migrační politice na evropské úrovni. „I v případě, že to prohrajeme, tak to stojí o konflikt,“ řekl europoslanec.

Premiér Andrej Babiš i ministr vnitra Lubomír Metnar říkají, že počet států, které jsou proti přerozdělování migrantů, roste. Věří, že se podaří sehnat dost spojenců, aby nebyla Česká republika v Evropské unii v této otázce přehlasována.