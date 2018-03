Mámy vozí děti do školy, proč by nemohly svézt klienta? argumentuje Taxify

Od loňského podzimu se pražské ulice staly pódiem pro taxikářské demonstrace a také pro konflikty mezi řidiči Uber či Taxify a taxikáři. Jak moc vás zajímá situace v Česku? Přeci jen jste nadnárodní společnost, která podniká ve více než dvaceti zemích světa.

Evropa a Afrika jsou v současnosti klíčové regiony, kam chce Taxify soustředit svou pozornost. A konkrétně Praha je pro nás extrémně důležitá. Do našeho působení jsme zde investovali značné prostředky, dokonce tak velké, že jsme se do černých čísel dostali až na konci minulého roku.

Jaké jste v souvislosti s napjatou situací mezi klasickými taxikáři a řidiči aplikací přijali opatření?

Stejně jako v dalších Evropských státech jsme i v Česku svědky přípravy velké změny v legislativě. Jednotlivé země se snaží přijít na to, jak regulovat taxi ve 21. století, a my se snažíme být toho součástí. Podíleli jsme se značnou měrou už na změnách legislativy v naší rodné zemi, tedy v Estonsku. Tam dnes máme zákon, který bez problémů kombinuje profesionální taxikáře s amatérskými řidiči.

Jaký je Estonský model?

Je to jednoduchý zákon, který požaduje jen překonání nízké vstupní bariéry, a díky tomu odvětví přepravy osob v Estonsku vzkvétá. Jiné země, například Dánsko, se vydaly opačnou cestou extrémní regulace a díky tomu je taxi v Dánsku nesmírně drahou a téměř luxusní záležitostí. Naše vize je odlišná, chceme městům pomoci snížit znečištění ovzduší, zatížení kolonami a vytvořit příležitosti pro řidiče.

Taxify jste se svým bratrem založil v roce 2013 v návaznosti na úspěch Uberu. Předvídali jste, že vaše podnikání takovýmto způsobem popudí běžné taxikáře, nebo to pro vás bylo překvapení?

Když narušíte tradiční odvětví, vždy se najdou ti, kdo mají zájem na tom, aby byl udržen status quo. Vidíme ale, že se tento trend pomalu v mnoha zemích mění. Zákony, které upravují taxislužbu se jednoduše musí adaptovat pro potřeby 21. století. Máme GPS a internet. Není zapotřebí taxametrů a střešních svítilen, když máte v kapse telefon s aplikací, která zastane všechnu potřebnou práci.

S tím ale nesouhlasí taxikáři.

Je důležité brát ohled na zájmy všech zúčastněných stran a dojít ke kompromisu, který uspokojí všechny. To se v Estonsku skutečně podařilo. Tradiční taxi dispečinky profitují zejména z fixních měsíčních poplatků, které vybírají od řidičů za pronájem aut a přidělování zakázek bez ohledu na to, kolik si řidiči měsíčně vydělají. Je proto logické, že taxi společnosti nedbají tolik na kvalitu služeb. My žádná auta nevlastníme a jediné, co nabízíme, je právě kvalita naší služby. Pokud ji neodvedeme, zákazníkovi zabere méně než jednu minutu, aby si stáhl jinou aplikaci a odešel jinam.

Podle taxikářů jste ale nekalá konkurence. Mají za to, že je nové aplikace vytlačují z trhu díky tomu, že obcházejí zákony. Což je názor, který do značné míry sdílí i ministerstva a magistrátní úředníci.

Chápu, že nás tradiční taxikáři chápou jako konkurenci. Ale je důležité si uvědomit, že jsou to zákazníci, kdo si vybrali. Více než padesát procent všech jízd v Praze se uskuteční skrze aplikace podobné té naší. Lidé prostě vidí, že to funguje lépe. To by měl zákon reflektovat a ne se snažit ochránit jen jednu konkrétní skupinu, v tomto případě taxikáře.

S Taxify je spojen jeden hrozivý incident z minulého týdne, který se odehrál v Jihoafrické republice. Mladého řidiče Taxify neznámí útočníci unesli a donutili ho vlézt do kufru auta, které řídil. Auto poté zapálili. Jak se stavíte k takovému obrovské eskalaci násilí vůči vašim řidičům?

Omlouvám se, ale tohle nechci komentovat kvůli právě probíhajícímu vyšetřování.

Ptám se proto, zda si myslíte, že by do podobného násilí mohly přerůst i konflikty v České republice.

Ani k tomu se nebudu vyjadřovat.

Český premiér Andrej Babiš vyzval společnosti, které podnikají stejným způsobem jako Uber , aby dodržovaly české zákony, nebo opustily zdejší trh. Vy jste se s Babišem osobně sešel...

Na rozdíl od naší konkurence má Taxify už od počátku přímo v Česku společnost, která tady podniká a také tady platí daně. Děláme to tak v každé zemi, kde působíme, a pan Babiš byl touto zprávou potěšen. Také jsme na schůzce s ním poukázali na to, že v Estonsku nabízíme našim řidičům například možnost automaticky podat daňové přiznání skrze naší účtárnu jediným kliknutím v aplikaci. Myslím, že i to na pana Babiše zapůsobilo.

Uber ale také přislíbil, že si během několika měsíců všichni jeho řidiči pořídí taxikářskou licenci. A to ještě předtím, než bude schválena novela zákona, která má podmínky pro taxislužbu změnit. Její příprava však může zabrat i déle než rok. Souhlasili jste se stejným ústupkem?

Pokud jde o licence, je naším názorem, že pro řízení taxi by měly být jen dvě nezbytné podmínky – čistý trestní rejstřík a platný řidičský průkaz s tím, že se řidič dříve nedopustil žádného závažného porušení dopravních předpisů, například řízení v opilosti. V Estonsku si můžete o licenci zažádat online a pokud splníte tyto dvě základní podmínky, dostanete licenci do tří dnů. A stojí to dvacet euro.

Takže na rozdíl od Uberu nemáte v plánu svou službu v nejbližší době více podřídit stávajícím zákonům?

Nabídli jsme panu Babišovi naše zkušenosti z Estonska a dalších pobaltských států. Zdálo se, že má pan Babiš o tuto spolupráci zájem. Předtím, než bude ale schválen nový zákon, nemáme v plánu naše služby nijak měnit. Nechceme, aby si naši řidiči museli nakupovat drahé vybavení, jako jsou například taxametry, protože je dost dobře možné, že bude během několika měsíců schválena legislativa, které je po nich již nebude vyžadovat. Během této přechodné fáze tak budeme naší službu poskytovat bez větších změn.

A poté, co bude novela zákona schválena? Podřídíte se novým pravidlům, ať už budou jakákoliv? I kdyby potvrdily, že vaši řidiči musí splnit všechny podmínky, které dnes platí pro taxikáře, jako například složení zkoušky z místopisu?

Tyto zkoušky už dnes nejsou vůbec potřeba – autonavigace jsou mnohem lepší v hledání cesty po městě než lidé. Když může matka odvést ráno své dítě do školy, neexistuje důvod proč by nemohla odvést i zákazníka. Uvidíme, co nový zákon přinese a podřídíme se mu. Doufáme však, že to bude novela rozumná a bude brát zřetel na současný stav moderních technologií.

V souvislosti s novelou zákona se mluví o povinnosti používat taxametr. Na stole jsou dvě možnosti. Zrovnoprávnění aplikací využívající GPS jako plnohodnotné alternativy k taxametrům, či umožnění zákazníkům objednat si skrze aplikace jízdu, ale pouze za předem jasně danou cenu, která by se již nemohla dále měnit. Co si o tom myslíte?

Preferovali bychom, aby byl GPS akceptován jako standard a navíc aby byla nastolena větší flexibilita cen, která by umožnila větší konkurenci. Jsme ale schopni stanovit cenu jízdy předem a tomuto řešení jsme otevřeni.

Jak byste si připravovanou českou novelu představoval vy?

V Estonsku si po přijetí nového zákona mohou řidiči vybrat ze dvou možností. Buď jezdit s aplikací, nebo se stát profesionálním taxikářem, který musí mít taxametr, střešní svítilnu a ceník. Výhodou pro ty druhé pak je, že mohou nabírat cestující přímo na ulici a používat vyhrazené jízdní pruhy. Obě tyto skupiny řidičů pokojně koexistují a celý estonsky trh přepravy osob se výrazně rozrostl. Větší dostupnost a lepší ceny totiž přivedly mnoho nových zákazníků. Není tak pravdou, že privátní řidiči berou práci těm profesionálním.

V Česku působí také společnost Liftago, které se do značné míry podobá Uberu a Taxify. Ovšem jezdí pro ni jen licencovaní taxikáři, a vcelku firma dodržuje stávající znění zákona. Jak si v takovém světle dokážete obhájit služby Uberu a Taxify, kteří podle úředníků zákony nedodržují?

Ve srovnání s Liftagem dokáže Taxify nabízet své služby za mnohem nižší ceny a mohou si je díky tomu dovolit využívat i lidé, pro které je Liftago a klasické taxi příliš drahé. Je také potřeba říct, že z našeho pohledu neporušujeme žádné české zákony. Současná situace je podle nás spíše o nedostatečné legislativě.

Do jisté míry o sobě mluvíte jako o aplikaci, která má porazit Uber v jeho vlastní hře. V čem jste podle vás lepší než vaše největší konkurence?

Pro Taxify jsou důležití jak naši zákazníci, tak i řidiči. Snažíme se nabízet nejlepší službu zákazníkům, ale zároveň zajistit, aby si i řidiči přišli na odpovídající ohodnocení. Zatímco řidiči, kteří používají aplikaci naší konkurence, platí z každé jízdy 25% poplatek, řidiči Taxify odevzdají jen 15 procent.

Přesto často nabízíte ještě levnější ceny než Uber. Jak to může být pro vaší společnost výhodné?

Díky tomu, že se zaměřujeme na efektivní vynakládání nákladů a neplatíme obrovské částky za drahé konzultanty. Naše zahraniční týmy řídíme a často i najímáme přes Skype a sami příliš necestujeme. Osobně jsem do jiné země minulý rok vycestoval jen třikrát. Díky tomu jsme schopní pracovat efektivněji.

Tvrdíte, že je pro vaše řidiče jízda s aplikací výhodná a že si domu odnášejí slušné výdělky, ale nedávná studie zadaná českou vládou tvrdí něco jiného. A sice, že si řidiči často neumí spočítat všechny náklady, které jsou s jízdou pro Uber či Taxify spojené, a jejich příjem tak může být ve výsledku až zanedbatelný.

Poskytujeme pravidelný příjem stovkám řidičů. Studie, kterou zmiňujete, pracovala s nerealistickými údaji a nebrala v potaz skutečnost, že pracujeme s řidiči na částečný úvazek, kteří průměrně jezdí deset hodin měsíčně. Tudíž pro ně jízda s Taxify není hlavním zdrojem financí.

Faktem zůstává, že jste prakticky z ničeho s bratrem vybudovali během několika let nadnárodní společnost. Můžete nabídnout nějakou radu českým začínajícím podnikatelům, kteří doufají v podobný úspěch?

Snažte se svůj byznys udržet efektivní a zároveň jednoduchý a nenáročný, jak jen to jde. My sami jsme dosáhli mnohého s menšími prostředky, než měla k dispozici naše konkurence. Věříme, že podnikání by mělo být udržitelné a sloužit veřejnému zájmu.