Stropnický převzal místo v Izraeli, ambasádu stěhovat zatím nechce

O uvedení Stropnického do úřadu informovalo české velvyslanectví v Tel Avivu. Izraelsko-české vztahy jsou tradičně dobré, na což ve čtvrtek poukázal Rivlin. „Jsem rád, že jste tu. Odešel jste z velmi významné funkce ve vládě, abyste byl velvyslancem vaší země v Izraeli. To něco napovídá o dobrých vztazích mezi našimi dvěma zeměmi,“ řekl.

Rivlin také vzkázal pozdrav prezidentu Miloši Zemanovi, který se do Izraele chystá koncem listopadu.

Nový velvyslanec ze spolupráce mezi Izraelem a Českem vyzdvihl „oblasti kybernetiky, vodního hospodářství a inovací“.

V rozhovoru pro Českou televizi se Stropnický vyjádřil k možnému přestěhování českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to letos učinily Spojené státy.

Řekl, že prozatím má Česko v Jeruzalémě honorární konzulát a při Zemanově návštěvě tam otevře Český dům. Se stěhováním velvyslanectví, jež prosazuje Zeman, počítá ne v řádu příštích měsíců, ale spíš ve vzdálenější budoucnosti.

„Navíc, nejsou to velvyslanci, kteří stěhují ambasády, ale vlády s přihlédnutím k názoru hlavy státu. Je to tedy výsostně politické rozhodnutí. Jsem to však já, kdo vládě dodává, řekněme, nějakou analýzu nebo nějaký souhrn dopadů a okolností a je jich celá řada,“ dodal Stropnický.

O práci v Českém domě se ucházela jeho manželka Veronika Žilková, která se chystá žít střídavě v Česku a v Izraeli. Prozradila to v rozhovoru s iDNES.cz. „Manželka velvyslance bohužel nemůže pracovat na ambasádě, ale dostala jsem nabídku nastoupit na poloviční úvazek jako kancelářská síla, denně bych dojížděla z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ řekla.

Stropnický byl v minulosti ministrem kultury, obrany i zahraničí a předtím působil kromě jiného jako velvyslanec v Portugalsku, v Itálii a ve Vatikánu. Naposledy působil jako poslanec za ANO a místopředseda hnutí, obou funkcí se vzdal v říjnu.