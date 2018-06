Stropnického zase trápí problémy s páteří. Skončil v nemocnici

„Pan ministr má akutní blokádu krční páteře doprovázenou občasnými závratěmi. V tuto chvíli absolvuje intenzivní léčbu a rehabilitaci,“ řekla mluvčí. Jak dlouho bude v nemocnici, zatím není známo, dodala. Kvůli hospitalizaci se Stropnický nezúčastní dnešní tiskové konference ministerstva k zahájení letní turistické sezony.

Potíže s krční páteří si Stropnický léčil v nemocnici už v polovině dubna. Kvůli zdravotním problémům tehdy nevedl českou delegaci, která z Vatikánu do Česka přivezla ostatky kardinála Josefa Berana. Zastoupil ho ministr kultury v demisi Ilja Šmíd (za ANO).

Jedenašedesátiletý Stropnický, který je místopředsedou hnutí ANO, chce skončit ve vládě i ve Sněmovně. Počátkem května uvedl, že neaspiruje na místo v nové koaliční vládě hnutí ANO s ČSSD, kterou budou tolerovat komunisté. Jako bývalý velvyslanec v Itálii nebo ve Vatikánu by se rád vrátil do diplomacie, podle médií by se měl stát velvyslancem v Izraeli.