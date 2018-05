OBRAZEM: Cesta tam a zase zpátky. Martin Stropnický se vrací do diplomacie

19:18 , aktualizováno 19:18

Na počátku 90. let vyměnil Martin Stropnický herectví za politiku a stal se ministrem kultury. Nakonec se přesunul k diplomacii. Jeho první štací byl post velvyslance České republiky v Portugalsku, později působil v Itálii a ve Vatikánu. Do ministerského křesla znovu usedl roce 2014. Sedí v něm dosud, jen vyměnil obranu za ministerstvo zahraničí. Teď však plánuje návrat do diplomacie.