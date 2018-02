Martin Schulz končí jako lídr SPD, míří do čela ministerstva zahraničí

„Dospěl jsem k názoru, že pro SPD bude lepší, aby ji vedl někdo - a očekává to také strana - kdo nebude zároveň členem vlády,“ prohlásil Schulz. Z funkce chce odejít, až skončí vnitrostranické referendum, které rozhodne, jestli SPD vstoupí do další velké koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Stane se tak tedy zřejmě v březnu. Nahlesovou, která se chce soustředit na obnovu strany, by pak měl předsedkyní zvolit mimořádný sjezd.

Schulz v čele sociálních demokratů prožil rok jako na houpačce. Jeho lednová nominace na post šéfa strany, kterou stvrdil březnový sjezd sto procenty hlasů, vzbudila v SPD nadšení - do strany vstupovaly tisíce lidí a v preferencích se rychle vyrovnala CDU/CSU. Trojice zemských voleb, v nichž sociální demokraté prohráli s CDU, ale přinesla studenou sprchu. Propad dokonaly zářijové parlamentní volby, v nichž Schulzem vedená SPD dosáhla nejhoršího výsledku od druhé světové války.

Od té doby byl bývalý předseda Evropského parlamentu pod výrazným tlakem. Nepomohl si tím, že chtěl sociální demokracii odvést do opozice, a pak otočil, ani tím, že všechny ujistil o tom, že do vlády Merkelové v žádném případě nevstoupí, a poté svůj názor taktéž změnil. Na konci tak podle mnohých pozorovatelů musel volit mezi postem v čele strany a ministerským úřadem. Rozhodl se pro ten druhý.

Než jako předseda skončí, bude se ještě snažit přesvědčit své spolustraníky o tom, aby ve vnitrostranickém referendu vznik další velké koalice s CDU/CSU posvětili. Ve středu jim to doporučilo i předsednictvo SPD. Hlasování, jehož výsledek není jistý, má začít 20. února a skončit 2. března. Výsledky chce strana, v níž má velká koalice řadu odpůrců, oznámit o dva dny později.

CDU bude koaliční smlouvu schvalovat na stranickém sjezdu 26. února v Berlíně.