Z někdejšího bosse ČEZ je nenápadný student. Roman se uklidil na Cambridge

Před začátkem letošního školního roku zašel bývalý šéf ČEZ Martin Roman na elitní pražské gymnázium PORG, které založil a řídí z pozice předsedy správní rady, aby z něj odhlásil své dvě dcery. Od září totiž nastoupily na prestižní školy v Londýně, kam se Roman s celou rodinou přesunul.

Je to už jeho druhý „úprk“ do Anglie v několika posledních letech. A také tentokrát je oficiálním důvodem studium. Zatímco poprvé získala možnost studovat na jedné z tamních výběrových středních škol jedna z jeho dcer a on sám absolvoval dvouletý magisterský program na nejlépe hodnocené pedagogické škole světa Institut vzdělávání v rámci University College London, tentokrát Martin Roman zamířil ještě výš.

Zakrátko devětačtyřicetiletý manažer uspěl u přijímaček na jednu z nejlepších světových vysokých škol a na „stará kolena“ začal na slavné univerzitě v Cambridgi studovat Real Estate, tedy obchod s nemovitostmi.

Stejně jako při jeho první britské štaci se v politicko-byznysových kruzích opět čile spekuluje, že důvodem k přesunu rodiny Romanových do Londýna není jen touha po studiu, ale také obava z letitého rivala, premiéra Andreje Babiše, a z možného policejního stíhání.

O napjatých vztazích mezi Babišem a Romanem, jenž býval v čele státního energetického gigantu ČEZ jedním z nejmocnějších mužů v Česku, se vyprávějí legendy.

„OKD je váš supertunel. Bakala, Pokorný, stejná parta. Martin Roman, Škoda Transportation, to jsou stále ti stejní, kteří tady napáchali miliardové škody,“ hřímal třeba loni v září ve Sněmovně šéf ANO na tehdejšího lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka při diskusi o privatizaci OKD. Romana tehdy zahrnul do skupiny s Radkem Pokorným, právníkem a přítelem bývalého premiéra Bohuslava Sobotky.

Minulost Škody Transportation, kterou letos na jaře koupila PPF Petra Kellnera, už přes rok v přísném utajení prověřuje celní správa. Celníky vedené bývalým šéfem policejního útvaru ÚOOZ a Babišovým oblíbencem Robertem Šlachtou zajímají především dividendy, které si vyplácela skupina původních akcionářů, kvůli podezření z daňových podvodů a možného praní špinavých peněz.

Dost důvodů k exitu

Bývalý generální ředitel plzeňské Škody Holding Martin Roman sice oficiálně nikdy akcionářem Škody Transportation nebyl, vykládaly se ale legendy o tom, že tam má podíly tajně. A že se jeho jméno objevovalo ve společnostech, které se v minulosti na privatizaci plzeňského výrobního obra podílely.

Podle informací z okolí Andreje Babiše je prý premiér přesvědčen, že by celníci při prověřování vyplácených dividend – na kterých si mezi sebou bývalí akcionáři v letech 2011 až 2016 rozdělili téměř 20 miliard korun – mohli na Romanovu účast narazit.

Kromě toho má Babiš ještě další důvod, proč po Romanovi tvrdě „jít“. Premiér je totiž údajně přesvědčen, že právě bývalý šéf ČEZ byl jednou z hlavních postav, které ve skutečnosti stály za twitterovým účtem Julius Šuman. Na tom byly loni před volbami do Sněmovny anonymně zveřejňovány kompromitující materiály na předsedu ANO.

To vše dohromady dává docela dost dobrých důvodů, aby Roman před případnou odvetou premiéra či kvůli obavám z policejního stíhání ze země zmizel. Někteří lidé z politicko-byznysového prostředí to přirovnávají k situaci podnikatele Františka Savova, který se trestnímu stíhání v Londýně dosud úspěšně vyhýbá. Z Velké Británie vede spor proti České republice, jež britské úřady požádala o jeho vydání. Soud se sice Česku už v srpnu 2016 rozhodl vyhovět, nicméně Savov se odvolal a spor tak zatím není pravomocně ukončen.

„Politika ho nezajímá“

Sám Martin Roman na všechny zaslané dotazy k tomuto tématu odpověděl jedinou větou: „Universita v Cambridge je nejlépe hodnocenou evropskou universitou s velmi selektivním přijímacím procesem a neznám nikoho, kdo by možnosti studia na ní nevyužil, kdyby ji měl,“ napsal. Víc věc komentovat nechtěl.

Lidé, kteří jsou s ním pravidelně v kontaktu, se při hodnocení motivů jeho přesunu do Londýna liší. „Mám podobné informace jako vy. I ta parta, kterou tady přes patnáct let měl, se svým způsobem rozpadla. Než tady setrvávat a riskovat, bylo pro něj asi jednodušší zvednout kotvy,“ říká dobrý znalec plzeňského prostředí.

Jeden z Romanových obchodních partnerů však nabízí úplně jinou verzi. „Proboha, vždyť se mu podařilo dostat se na velice prestižní obor druhé nejstarší univerzity v anglicky mluvící části světa, to je přece obrovský úspěch. Nic víc za tím nehledejte. Srovnání se Savovem je vůči Martinu Romanovi úplně nefér. Vždyť Savov nebyl několik let v Česku, Martin létá do Prahy každý měsíc. Naposledy tu byl před pár dny. Kdyby měl takový strach, jak říkáte, tak by to přece nedělal, ne?“ tvrdí.

„Normálně se účastní řízení gymnázia PORG i dalších svých aktivit tady. Jen to není na denní bázi, ale jak mu studia a čas dovolí. Martina Romana už česká politika vůbec nezajímá, opravdu hodně propadl vzdělávání. Sebe sama i zlepšení systému, který tu funguje,“ dodává zdroj z Romanova okolí.

Nicméně po chvíli rozhovoru i on sám připouští, že studia nemusí být jediným důvodem. „Samozřejmě nikomu není příjemné, když se ho všichni stále dokola ptají, jak to má s tím Babišem. Je to přinejmenším únavné. Možná tedy i to v jeho rozhodování nějakou roli hrát mohlo. Jak ho ale znám, tak spíš podružnou,“ konstatuje Romanův obchodní partner. „Ostatně Škodovka byla prověřována několikrát a Martin Roman nikdy nebyl ani vyšetřován, ani obviněn, natož obžalován. Jestli se dnes do prověřování toho příběhu někdo pustil znovu a tahá ho do něj, dělá to nejspíš na politickou objednávku,“ dodal.

Chtěl měnit české školství

Rodina bývalého šéfa ČEZ se ze svého prvního pobytu v Londýně vrátila v červnu 2015. Jedné z jeho dcer prý tehdy „nesedla“ tamní škola a chtěla pryč. Sám Roman tam ještě několik měsíců létal, aby dokončil magisterská studia na Institutu vzdělávání v rámci University College London. Po návratu do Česka v několika málo rozhovorech mluvil hlavně o tom, že by rád měnil české školství.

Jednou z jeho aktivit v tomto směru je například charitativní projekt Čtení pomáhá. Spočívá v tom, že Roman platí 50 korun každému dítěti, které přečte vybranou knihu a krátkým testem na internetu to prokáže. Peníze může dítě poukázat na některý z charitativních nadačních programů. Bývalý šéf ČEZ už takto rozdal několik desítek milionů korun.

Kromě toho se Martin Roman před třemi lety přiznal i k podílu v horském areálu ve Špindlerově Mlýně a k dalším podnikatelským projektům v Česku. Stále se mu přisuzuje i účast v řadě dalších tuzemských firem, například ve společnosti zabývající se venkovní reklamou BigBoard, v realitní skupině Radovana Vítka či v EPH Daniela Křetínského. To ale Roman, jenž stál v čele ČEZ sedm let, vytrvale odmítá.