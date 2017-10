Husův následník i antisemita. Luther před 500 lety zažehl plamen reformace

„Z Wittenbergu vyšla duchovní obnova, která uvedla lidi do pohybu. V Německu, Evropě a po celém světě,“ uvedl šéf sdružení německých evangelíků Heinrich Bedford-Strohm. Lutherův čin byl podle něj budíčkem, kterým vyzval církev k obnově. Připomněl, že profesor teologie a mnich v jedné osobě nechtěl založit novou církev, i když jeho krok v důsledku vedl k rozštěpení západních křesťanů na katolíky a protestanty.

Slavnostní mše ve wittenberském zámeckém kostele, před nímž se v úterý tvořily dlouhé fronty, se zúčastnili prezident Frank-Walter Steinmeier, kancléřka Angela Merkelová i řada dalších politiků. Právě Merkelovou při příchodu na místo vítaly stovky občanů, další na ni ale podle německých médií pokřikovali, aby vypadla. Nevybíravou kritiku zažívá Merkelová kvůli své uprchlické politice na východě Německa opakovaně.

Zájem Němců o lutherovské výročí je menší, než se čekalo

I když je Wittenberg centrem pondělních oslav, Luthera si mimořádným celoněmeckým svátkem připomíná celá země. Nevzpomíná se však jen na zásadní církevní a společenské změny, na jejichž počátku Lutherův čin stál, ale i na kontroverze s ním spojené, včetně jeho tvrdě protižidovských postojů, kterými podle historiků usnadnil šíření antisemitismu ve 20. století. Lutherovo štvaní vůči Židům odsoudil i Bedford-Strohm.

Luther, který se do dějin zapsal také svým překladem bible do němčiny, šel kritikou odpustků svým způsobem ve stopách Jana Husa. Odpustky, získanými za finanční úplatu, církev ve středověku nabízela možnost nahradit v životě nevykonaná pokání a vymazat tím tresty za hříchy, které by člověk musel podstoupit v očistci. Luther byl přesvědčen o tom, že odpustky jsou jen falešnou zárukou spásy a žádal zastavení jejich prodeje.

Život Luthera, který na rozdíl od Husa nezemřel jako mučedník, ale jako vážený muž, si Německo připomínalo celý rok řadou výstav, debat nebo studií. Ve Wittenbergu, který leží asi dvě a čtvrt hodiny jízdy autem od českých hranic, se také uskutečnila několikaměsíční výstava. Řada akcí ale narazila na výrazně menší zájem veřejnosti, než se očekávalo.