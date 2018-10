Kandidát ODS do Senátu čelí obvinění, že zpronevěřil peníze vodáckého klubu

Martin Dvořák je bývalý reprezentant v triatlonu a kandidát do Senátu za ODS v Praze 4 a zároveň je předsedou Klubu vodních sportů v pražském Podolí. Členové zde platí příspěvky tři tisíce měsíčně. V nedávné době však přišli na to, že několik let posílali peníze na účet, který patří jejich předsedovi.

Dvořák si totiž založil jiný spolek pod názvem KVS Praha. Tento název vypadá jako pouhá zkratka názvu Klub vodních sportů a k tomuto vedl Dvořák také bankovní účet, který však patřil jemu. Členy klubu také navedl k tomu, aby na tento účet posílali své příspěvky.

Ti letos v květnu přišli na to, že tento účet, na který pravidelně posílají příspěvky, se pouze tváří jako oficiální konto klubu, ve skutečnosti však patří Dvořákovi.



Trestní oznámení členů klubu, kteří nechtějí být jmenováni, je podloženo výpisy z účtu, na nichž je patrné, že si Dvořák z tohoto konta od roku 2014 opakovaně půjčoval částky 100 až 650 tisíc korun. Vždy peníze po nějaké době vracel. Výjimkou však bylo 500 tisíc korun, které vybral minulý rok v únoru, ale již je nevrátil.

Členové klubu tvrdí, že nikdy nesouhlasili s tím, aby si někdo mohl peníze z klubové kasy půjčovat, Dvořák tak přesto činil. Podle trestního oznámení se proto dopustil trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.

Skutečnost, že účet, na který chodily členské příspěvky, nepatří klubu, zjistili členové v květnu letošního roku. Dvořáka se svými zjištěními konfrontovali na zářijové schůzi klubu. Ten však tyto obvinění odmítá a tvrdí, že si žádné peníze nepůjčoval. „Já vám to teď nebudu vysvětlovat. Pokud to bude chtít někdo vyšetřit, tak to vyšetří,“ řekl Dvořák pro Seznam zprávy.