Babiš se vrátil „na místo činu“. Po 27 letech opět pracovně navštívil Maroko

16:58 , aktualizováno 16:58

Když vládní speciál Andreje Babiše v úterý ráno dosedal v hlavním městě Maroka Rabatu, pro premiéra to nebyla jen oficiální návštěva země. „Nikdy bych neřekl, že se do Maroka po 27 letech podívám jako premiér,“ řekl novinářům. Babiš se totiž vrátil do země, kde žil a pracoval v letech 1985 až 1991 jako československý obchodní delegát.