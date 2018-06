Maročana, který vraždil nožem ve finském Turku, odsoudili na doživotí

Buanani, jemuž bylo v době spáchání činu dvaadvacet let, se už dříve vyšetřovatelům k odpovědnosti za útok z 18. srpna přiznal.

Buanani, jemuž bylo v době spáchání činu 22 let, se už dříve vyšetřovatelům k odpovědnosti za útok z 18. srpna přiznal, ale odmítl, že by spáchal teroristický čin, jak tvrdila žaloba. Přitom uvedl, že se považuje za vojáka Islámského státu (IS). Teroristická organizace se ale k útoku nepřihlásila. Podle prokuratury Maročana motivovala nenávist po těžkém bombardování syrského města Rakká západní aliancí. O průběhu vyšetřování jsme psali zde.

Okresní soud kraje Varsinais-Suomi však ve svém prohlášení uvedl, že obžalovaného poslal za mříže kvůli spáchání „dvou vražd s teroristickým záměrem a osmi pokusů o vraždu s teroristickým záměrem“.

Žalobce Hannu Koistinen řekl, že Buanani chtěl šířit strach mezi občany a pravděpodobně chtěl být zastřelen policií a zemřít jako mučedník. Policie ho však po spáchání činu na hlavním náměstí v Turku postřelila do stehna a zadržela. Podle agentury Reuters doživotí ve Finsku znamená, že odsouzený ve vězení stráví nejméně 12 let.

Buanani žádal ve Finsku o azyl, ale dostal zamítavou odpověď. Ještě před útokem se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Ještě před útokem se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Vyšetřovatelé uvedli, že zamítnutí žádosti o azyl pravděpodobně nebylo motivem k útoku.

V Turku vraždil nožem Maročan Abdarrahmán Buananim (srpen 2017):