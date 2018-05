Podnikatel dostal pět let za dotační podvod, na projekt dohlížela Marksová

Měl to být nadmíru bohulibý projekt. Víc než tisíc nezaměstnaných chtěla neziskovka nazvaná Místní sociální služby přeškolit na pečovatele o staré a nemohoucí. Platit to z velké části měly dotace od státu.



Se zakladatelem projektu Zemanem, který už dříve dostal podmínku za zpronevěru, Marksová v roce 2013 zasedla ve správní radě neziskovky. A od jihomoravského úřadu práce následně do Místní sociální služby (MSS) přiteklo více než 18 milionů korun dotací.



Celé to skončilo neslavně. Podnikatel Zeman podle zjištění MF DNES loni v prosinci odešel od Krajského soudu v Brně s pětiletým trestem. „Obžalovaný se dopustil zločinu dotačního podvodu,“ uvedla zatím nepravomocně soudkyně Dagmar Bordovská. Ztratilo se totiž 14 milionů, které stát dodnes nevymohl.

Marksová měla jako členka správní rady za úkol mimo jiné schvalovat rozpočet. Její podpis je i na dokumentu, kterým odpovědnost za krach projektu správní rada svaluje na úřad práce.

„Já jsem tam vykonávala zcela dobrovolnou symbolickou funkci bez nároku na korunu odměny, nikdy jsem se neúčastnila žádné konkrétní práce. Projekt jsem vždy považovala za dobrý, ale jak je vidět, mýlila jsem se,“ řekla nyní MF DNES Marksová.

Dvacetimilionová pokuta za porušení podmínek dotací

Z organizace odešla Marksová krátce poté, co se v roce 2014 stala ministryní práce, aby zabránila střetu zájmů, protože právě jejímu resortu neziskovka MSS peníze dlužila. Dvacetimilionovou pokutu za porušení podmínek dotací od té doby vymáhá finanční úřad.



Milionové subvence úřad práce totiž poskytl pod podmínkou toho, že za ně neziskovka nakoupí 97 aut, která budou sloužit vyškoleným ošetřovatelům. Na nákup vozů ve skutečnosti šel jen zlomek peněz. Většinu z aut totiž MSS pořídily na úvěr. Miliony korun tak následně odtekly neznámo kam. Plyne to z rozsudku nad Zemanem, který má MF DNES k dispozici.

U soudu se podnikatel hájil, že finance použil na nezbytný provoz spolku, protože kromě dotací vlastní zdroje neměl. Redakci se někdejšího spolupracovníka Marksové zastihnout nepodařilo.

Najal si sám sebe

Samotné MSS byly sice neziskovka, která ze zákona musí veškerý svůj zisk investovat zpět do své činnosti, ale vyšetřovatelé zjistili, že Zeman si založil ještě druhou firmu s ručením omezeným, která této neziskovce poskytovala služby.

Fakticky sám se sebou pak uzavřel smlouvu na pronájem místností, zajišťování techniky nebo školení. Postupně si tak vyplatil 7 milionů korun, které předtím získal od státu v podobě dotací. Tedy soudě dle výpisů z účtů. V účetnictví MSS o tom, co za zaplacené miliony neziskovka přesně získala, policisté nenašli žádné stopy. A víc jim o tom neřekli ani členové projektu.

Zemanovy plány, na kterých Marksová spolupracovala, přitom byly původně mnohem velkolepější. Jen v první fázi chtěl udělat ošetřovatele hned z devíti stovek nezaměstnaných v Jihomoravském kraji. A získat na to sedmdesátimilionovou dotaci. Avizoval navíc, že by se následně měl projekt rozšířit do zbytku republiky.

„Martin Zeman mě oslovil z důvodu mého dlouhodobého zájmu o sociální politiku. Jeho projekt byl natolik velký a systémový, že do jeho zapojení oslovoval experty z celé řady organizací. Předtím jsem ho vůbec neznala, kontakt přišel přes jednu společnou známou,“ říkala později Marksová, která ještě dlouho potom, co neziskovka spadla v roce 2013 do insolvence, v záměr věřila.

Už předtím na podivné okolnosti projektu upozornila MF DNES. Jihomoravští ošetřovatelé totiž upozorňovali, že v kraji už hustá síť pečovatelů existuje. A Zemanova nová neziskovka je tak nekalá konkurence, která je za pomoci milionových státních dotací zničí. Práci tak sice najdou přeškolení nezaměstnaní, ale zkušení ošetřovatelé o ni naopak přijdou. Úřad práce však miliony Zemanovi převáděl, aniž to vzal v potaz.

Kontrola ministerstva práce následně zjistila, že aby byl projekt reálný, muselo by přijít o práci všech šest stovek současných pečovatelů a zároveň by pořád bylo 40 procent nových pečovatelů MSS bez práce. Druhá možnost? Počet klientů by musel okamžitě narůst o 165 procent.

Čekání na pravomocný verdikt

Ministerský předchůdce Marksové František Koníček další tok dotací do MSS zarazil. Obratem rezignovala i šéfka jihomoravského úřadu práce Marie Cacková, která dotace Zemanovi vyplácela. Jak je možné, že úřad práce dal čerstvě založené neziskovce dotace na nákup stovky aut, aniž řešil, jestli má Zeman další finance na samotný provoz, přitom neobjasnil ani soud. Podnikatel přiznal, že na chod by potřeboval dalších více než 200 milionů.

„Přístup úřadu práce byl nekoncepční až nedbalý. Je zřejmé, že z vlastního projektu nevyplývaly žádné konkrétní informace, na základě kterých by bylo možné posoudit, zda je projekt realizovatelný,“ dodala soudkyně Bordovská.

Na pravomocné odsouzení Zemana teď čeká ministerstvo práce, které po něm následně chce zpátky vymáhat vyplacené dotace. „Pochybení konkrétního pracovníka úřadu práce zjištěno nebylo,“ řekl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Jestli Zeman skutečně stráví roky ve vězení, by podle odvolacího Vrchního soudu v Olomouci mělo být jasné už za několik týdnů. Odpovědný za dluhy je ze zákona zakladatel spolku Zeman a jeho ředitel. Marksové, která seděla ve správní radě, by tak problémy hrozily jen v případě, že by se prokázalo, že ona sama svými kroky způsobila škodu.