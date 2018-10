Semínka pro sběratele. Jak beztrestně obchodovat s marihuanou

„Její síla je tak veliká, že vám může způsobit dočasnou ztrátu paměti,“ upozorňuje na internetu e-shop semena-marihuany.cz. Nabízí speciálně vyšlechtěná semena, z nichž lze vypěstovat extrémně silnou marihuanu. A koupit se dají zcela legálně.



Podobných prodejců jsou na českém trhu desítky, policie je sleduje, ale přiznává, že je bezmocná.

„Nabízí euforii, až téměř psychedelický zážitek. Velmi ‚zhuluje‘!“ láká zákazníky e-shop „semena-marihuany.cz“ na nákup semen vyšlechtěné rostliny nazvané výstižně LSD. Tvrdí, že obsahuje 24 procent účinné látky THC. Další marihuana, označená jako Critical Kush, má prý ještě víc: „Pozor, opravdu velmi silná. Má ohromujících 25 procent THC!“

Reportér MF DNES balení pěti semen LSD koupil. Bylo to stejně snadné, jako si objednat pizzu. Stačilo zadat do vyhledávače „semena marihuany“, vybranou odrůdu hodit do košíku, zadat adresu a zaplatit. Nikdo se neptá, proč je kupujete, nikoho nezajímá, kolik vám je let a zda nejste desetiletý školák.

Udávaná koncentrace THC je přitom mimořádná. „Dvacet čtyři procent? To už není rostlina, ale rostoucí THC,“ poznamenává Lubomír Šlapka, ředitel organizace Most k naději, která provozuje na severu Čech K-Centra pomáhající drogově závislým. „Běžná tráva vypěstovaná v truhlíku za oknem má pět až deset procent THC,“ porovnal.

Přitom obecně platí – čím vyšší THC, tím silnější účinky. „Zvlášť v kombinaci s alkoholem může dojít k šokovému stavu, upadnutí do bezvědomí, zástavě dechu, srdečním potížím nebo úmrtí,“ varuje Šlapka.

Semena jen pro sběratele

Pěstovat marihuanu s obsahem THC vyšším než 0,3 procenta je přestupkem nebo trestným činem. Semena, z nichž lze vypěstovat rostliny s látkou skoro desetkrát vyšší, než je limit, jsou však povolena, neboť ještě nejsou drogou. Prodejci si přesto raději vymysleli pojistku.

„Prodáváme semínka pouze pro sběratelské účely,“ sdělila žena na infolince e-shopu. Na dotaz, zda opravdu věří, že jejich klienti jsou sběratelé, měla okamžitou odpověď: „Všichni legislativu znají, máme ji na našich stránkách a víc bych to nerozebírala.“ Kontakt na šéfy nebo majitele e-shopu dát odmítla s tím, že se zeptá, a případně někdo zavolá sám. E-mailem se ozval muž, jenž se představil jako Jakub. „Semena konopí a jejich prodej je v České republice legální,“ zopakoval. „My fungujeme od roku 2011,“ doplnil.

„Řekl bych, že v Česku není moc sběratelů, kteří by si koupili semínko jen proto, aby se pak doma kochali tím, jak v sáčku vypadá,“ namítá Šlapka. „Stát se snaží represí potírat distribuci drog a jedů, ale neřeší prodej semínek, ze kterých se vyrobí takhle silná droga,“ říká Šlapka. Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych potvrzuje, že ačkoli se sběratelská zástěrka prodejců může zdát naivní, české zákony jsou na ni krátké. „Obchod se semeny není regulován,“ říká s tím, že nezákonné je až to, když pěstitel zasadí semeno do hlíny. V samotných semenech je totiž THC takřka nezměřitelné, vysoké je až v květech rostliny.

Je pravděpodobné, že si zákazníci těchto e-shopů semena nekupují kvůli sběratelské vášni, jenže to nestačí. „Selský rozum nepracuje s trestním právem,“ dodává Frydrych. Připomíná, že prodejci semen se pohybují na hraně práva, aby byli za ní, musel by se dokázat úmysl šířit nebo podněcovat toxikomanii.

E-shop semena-marihuany není jediný. Podobných jsou na trhu desítky a všechny tvrdí, že jejich zboží je jen pro sběratelské účely. Třeba Ganjaseeds na webu důsledně oslovuje svoje klienty jako sběratele. Láká na semínka, která „jsou určena pro zkušené sběratele i začátečníky“, o jiných píše, že by „ve sbírce neměla chybět“. Nicméně o pár řádků dál slibuje „vynikající sklizeň“, „silný účinek“, „lahodný a aromatický kouř, který dozajista uspokojí vaše chuťové pohárky“.

A přestože na webu zdůrazňují, že klientům nesmí radit s pěstováním, spolu se zbožím pak zašlou i přesný návod, jak na to .

Výnos a účinky

A když prodejci vychvalují na webech účinky marihuany vypěstované z nabízených semen, jejich ostražitost poleví a sami se usvědčují z toho, že o sběratelské účely nejde. K nabízeným semenům přidávají fotografii vypěstované rostliny a informace, zda je odolná proti plísním, kdy kvete, jak je vysoká, jestli se hodí ven, nebo do skleníku, jestli má dost pryskyřice a bohaté palice (květy, jejichž sušením se získává materiál ke kouření) a jaký má výnos – ten udávají i půl kilogramu marihuany z jedné rostliny.

Přidávají i zmínku o účincích, vůni, chuti odrůdy a lákají kuřáky na nasládlé ovocné tóny, čokoládovou příchuť nebo kadidlové aroma.

Objímání s gaučem

Také popis účinků ukazuje, že o sběratelství tak úplně nejde. Třeba odrůda Ice Cool se prý vyznačuje „intenzivním psychedelickým účinkem“, Utopia Haze prý skýtá „účinek pocitově utopický, pro mozek dlouhotrvající a nebeský“, Démon má „drtivý efekt“ a Violator Kush „zaručuje stav, kdy svůj gauč budete zcela objímat“.

Jakub z prodejny semena-marihuany.cz to odmítl komentovat, přitom právě v tom by podle Frydrycha mohlo být ono podněcování k toxikomanii. „Musí se to ale posuzovat případ od případu,“ řekl.

Kriminalisté z Národní protidrogové centrály za posledních 10 let čtyřikrát navrhovali, aby byly povoleny jen určité druhy a odrůdy včetně semen, které jsou technickým konopím s koncentrací THC do 0,3 procenta. „Vždy to ztroskotalo na nevoli politických stran s argumentem přílišné regulace obchodu a s odkazem na schengenský prostor,“ řekl Frydrych.

„Je to paradox,“ povzdechl si . „Když se objeví hračka, která obsahuje zdraví škodlivé ftaláty, máme mechanismy, jak ji stáhnout z trhu.“

Jiné evropské země jsou ještě tolerantnější. Třeba v Rakousku jsou povoleny i semenáčky, malé rostliny.

Pěstování lepší než cizí droga

Podle odborníků na drogové závislosti je třeba odlišit speciálně šlechtěnou marihuanu od obyčejné „měkké“ trávy. Čas od času nadhodí otázku, jestli potírat jen tu vysoce účinnou – neboť je lepší, aby kuřáci užívali to, co dobře znají ze svých truhlíků a zahrádek – než aby riskovali nákupem neznámých látek na webech nebo na ulici.

„Já jako ředitel kontaktního centra jsem samozřejmě proti legalizaci drog obecně,“ říká Lubomír Šlapka. „Někdo by mohl říct: když dovolíme trávu, proč ne tu silnou, a když tu, tak proč ne pervitin, ten čistý, kvalitní. Tím si vyrobíme Pandořinu skříňku přílišné liberalizace. Ovšem, marihuana je jiným kulturním fenoménem, myslím, že tady je ke zvážení otázka nějakých výjimek,“ doplnil Šlapka.