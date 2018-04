Bude předložení padělaného důkazu trestné? Advokáti jsou proti, soudci pro

Návrh z vládní dílny kriminalizuje úmyslné předložení padělaných a změněných důkazů. Paragraf má mířit například na lidi, kteří se u soudu zaštiťují falešnými směnkami nebo smlouvami s nesprávným datem. Při prokázání úmyslu by dotyčnému hrozily až dva roky vězení.

Proti zavedení nového trestného činu se ozvala Česká advokátní komora (ČAK). „Jde opět o jeden z případů, kterému se říká hypertrofie právního řádu. Tedy vymýšlení právních předpisů tam, kde nejsou potřeba,“ okomentoval návrh místopředseda komory Tomáš Sokol. Prostředky pro vypořádání s takovými případy má podle Sokola justice už teď.

Připravovaný § 347 Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží důkazní prostředek, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Krom nadbytečnosti advokáti upozorňují i na to, že obviněný má právo se hájit i lží. „Předložení padělaných nebo pozměněných důkazních prostředků je formou lži. Pokus o její postižení je omezením tohoto práva,“ podotkl Sokol.

„Představa, že pohrůžka trestu v rozsahu, který je navrhován, odradí někoho, kdo si od předložení padělaného důkazního prostředku slibuje procesní a nejspíš i hmotný úspěch, od takového jednání, je více než naivní,“ myslí si známý advokát.

Podle Sokola navíc hrozí, že i v jednoduchých občanskoprávních řízeních může jedna ze stran soud blokovat neustálým napadáním předložených listin. Líčení by se podle něj muselo automaticky přerušit, než se námitka vyřeší. „Přijetí novely by umožňovalo přenést pouhou námitkou padělání celý důkazní problém do trestního řízení a tam by veškeré důkazy musel zajišťovat stát na náklady daňových poplatníků,“ míní.

Že cesta nového trestného činu na světlo světa není jistá, potvrzuje i „zádrhel“ v ústavněprávním výboru Sněmovny. Poslanci projednávání bodu přerušili a rozhodli se na konci dubna uspořádat s odborníky kulatý stůl. U něj se mají střetnout jak advokáti a poslanci, tak i zástupci ministerstva spravedlnosti, soudů a státních zastupitelství.

Obvinění budou moci lhát jako dosud, ujišťuje ministerstvo

Právě resort spravedlnosti návrh hájí. „Jednak postihuje v soudním řízení dosud nepostižitelné jednání. Za druhé zavedení nového trestného činu vyplývá z požadavků Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a Úmluvy OSN proti korupci,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

S argumenty ČAK resort nesouhlasí, omezení práv obviněných podle něj nehrozí. „Obviněný se nadále bude moci hájit všemi způsoby, které uzná za vhodné, tedy například i lhát – to vzhledem k tomu, že návrh postihuje pouze předkládání věcných a listinných důkazů. Jinými slovy, obviněný bude moci lhát za stejných podmínek jako dnes,“ uvedla Schejbalová.

Rovněž poukázala na to, že o konečné podobě paragrafu se bude diskutovat u zmíněného kulatého stolu, a není proto třeba se vzájemně ohrazovat přes média.

S ministerstvem víceméně souhlasí i soudcovský stav. Viceprezident Soudcovské unie Petr Černý připomíná, že v zákoníku je mezera – v současnosti se postihuje padělání posudků, veřejných listin či lékařských zpráv.

„V mnoha případech je však pro rozhodnutí podstatný důkaz, který nemá povahu lékařské zprávy či veřejné listiny. Jeho vědomé předložení dosud nemohlo být postiženo, stejně jako nemohl být postižen ten, kdo jiného navedl k takovému jednání a ani ten, kdo jiného k takovému jednání, byť neúspěšně, sváděl,“ sdělil redakci iDNES.cz Černý.

„Škodlivost tohoto jednání je přitom zřejmá, protože ve výsledku může vést k pokřivenému uplatnění státní moci a porušení základních práv a svobod jejích adresátů, které jsou přitom garantovány ústavním pořádkem České republiky,“ uzavřel viceprezident unie.

Server iDNES.cz oslovil také Nejvyšší soud, avšak jeho zástupci odmítli připravovaný paragraf komentovat, než své stanovisko sdělí účastníkům sněmovní schůze.