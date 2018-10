Novým mluvčím Vodafonu je Marek Steiger, přichází ze Zoo Praha

Steiger stál v Zoo Praha za tvorbou a realizací komerčních i nekomerčních aktivit a programů a komunikačních obsahů pro média i veřejnost. V rámci své kariéry v jedné z nejúspěšnějších zoologických zahrad světa vedl tým připravující komplexní programové schéma zoo. Má více než deset let zkušeností z oblasti marketingu, komunikace, řízení komerčních projektů a vzdělávací činnosti.

Luštinec do Vodafonu přišel z veřejnoprávního Českého rozhlasu, kde působil jako redaktor v ekonomické redakci zpravodajství především pro stanice Radiožurnál a Plus. Před tím pracoval deset let pro mediální dům Economia, kde byl například redaktor domácí rubriky serveru IHNED.cz, editor v ekonomické části Hospodářských novin nebo editor specializovaných magazínů.

Mobilní operátor Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,7 milionu zákazníků.