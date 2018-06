Hilšer kandiduje do Senátu v čele svého hnutí. Vadí mu vliv populistů

11:59 , aktualizováno 11:59

Bývalý uchazeč o prezidentské křeslo Marek Hilšer bude kandidovat v Praze 2 do Senátu za své hnutí „Marek Hilšer do Senátu“, jehož je předsedou. Jako senátor by chtěl přispět ke změně stylu české politiky, vadí mu vliv populistů a extremistů.