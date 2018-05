Dalíkův strýc kontroluje stamilionové investice do realit. Vlastník tajný

Dalík se poté, co se o něj začala zajímat policie, postupně oficiálně zbavil většiny svého veřejně dohledatelného majetku, u něhož nebylo jasné, jak si na něj vydělal. Jeho strýc Zdeněk Pánek naopak na Brněnsku, odkud Dalík pochází, začal dohlížet na stamilionové toky peněz.

V Rosicích u Brna, které trpí kritickým nedostatkem volných nemovitostí, nejnověji organizuje pod hlavičkou společnosti Bramley výstavbu až 165 bytů.

„Ano, o realitním projektu za firmu Bramley jednáme s panem Pánkem,“ potvrdil starosta Rosic u Brna Jaroslav Světlík.



Dalík, někdejší pravá ruka expremiéra Mirka Topolánka (ODS), se sám do nemovitostí pustil před svým nástupem do vězení, kde skončil za to, že žádal stamilionový úplatek při nákupu obrněných transportérů. Loni si lobbista na realitní činnost dokonce zřídil živnostenský list.



„V Brně jsem investoval do stavby třiceti bytů,“ uváděl předtím sám Dalík u soudu. Mělo to však háček. V žádném z veřejných registrů dodnes není dohledatelné, že by lobbista v nějaké takové developerské společnosti figuroval.

To ale neplatí pro Dalíkova strýce. Bramley už vloni rozprodala právě třicítku bytů za čtvrt miliardy v luxusní rezidenci Mezírka v centru Brna. I tehdy brněnskou smetánku s nabídkou bytů obcházel podle několika zdrojů MF DNES právě Pánek.

V Rosicích u Brna ovšem Dalíkův příbuzný šéfuje ještě mohutnějšímu projektu. MF DNES získala memorandum, které firma uzavřela s místní radnicí. Podle přiložené studie může v areálu někdejšího učiliště a později ubytovny vzniknout až 165 bytů ve třech budovách.



Brněnská Rezidence Mezírka.

Bývalé učiliště v Rosicích u Brna.

Rosice navíc neznámému investorovi vyšly nadmíru vstříc. Nejen, že zastupitelé na pozemcích změnili územní plán, který masivní bydlení umožní, ale ještě slíbili vybudovat příjezdovou cestu.

Na oplátku Bramley na pozemky snese školu, školku a tělocvičnu. „Je nám celkem jedno, čí jsou to peníze. Hlavně, že to bude dobré pro Rosice,“ dodal starosta Světlík.

Toskánský snímek s premiérem

Dle smlouvy uložené v katastru nemovitostí Bramley koupila soubor budov od Svazu českých a moravských výrobních družstev. Zaplatila za něj 65 milionů korun. Zda nyní Pánek investuje lobbistovy peníze nebo i areál v Rosicích koupil někdo jiný, ovšem odmítá komentovat.

„Nebudeme se k tomu vůbec vyjadřovat,“ řekl MF DNES Pánek a položil telefon.

Pánek má ovšem ke svému synovci Dalíkovi dlouhodobě mimořádně blízko. Zachycen je i na jedné z nechvalně proslulých fotek z Toskánska, kde se v letovisku Monte Argentario v roce 2009 rekreovali vrcholní politici s vlivnými lobbisty a podnikateli. Pánek na snímku stojí na balkoně luxusní vily s expremiérem Mirkem Topolánkem.

Zdeněk Pánek zachycen v letovisku Monte Argentario v roce 2009.

Před devíti lety však Pánek zůstal nepoznán. MF DNES ho později pomohli identifikovat někdejší pracovníci ikonického brněnského strojírenského podniku Královopolská, kterému Pánek v 90. letech šéfoval.



Zaměstnanci popsali i to, jak tehdy Dalík v Královopolské jako pobočník Pánka začínal. A také Pánkovi řídil kampaň, když se v roce 1996 neúspěšně pokoušel kandidovat do Senátu.

Otazník u Dalíkových příjmů

Nyní Pánek dohlíží na skrumáž firem, od níž i další stopy vedou do okolí Dalíka. Bramley je dceřinou firmou Accordo Brno, jejíž vlastníci se už ale z registru vyčíst nedají. Právě v Accordo formální funkci Pánek má – šéfuje dozorčí radě.

Posledním dohledatelným akcionářem Accordo byl Jan Šťovíček. Vlivný advokát a také prodejce luxusního bytu v Praze-Dejvicích expremiéru Topolánkovi. Transakce se v roce 2015 odehrála tak, že zakryla skutečnou cenu, za kterou Topolánek byt 7+1 převzal. Nepřeváděla se totiž nemovitost, ale Šťovíčkem založená firma, která ji vlastnila. A to se obešlo bez obvyklého ukládání smlouvy do katastru.

I přesto, že se podle obchodního rejstříku akcií Accordo už zbavil, firma pořád sídlí na stejné adrese jako advokátní kancelář KŠD Legal, kterou Šťovíček založil.

„Vzhledem k obchodnímu tajemství nemohu sdělit detaily tohoto obchodu. Snad jen to, že důvod prodeje byl obvyklý jako v obdobných transakcích. A to výhodnost,“ řekl už dříve MF DNES Šťovíček.

Šťovíček byl pár měsíců i jednatelem firmy Bramley. Dnes ovšem firmu oficiálně řídí další postava, která má k exlobbistovi Dalíkovi blízko. Brněnský architekt David Tasler v minulosti opakovaně pracoval jak pro Topolánka, tak i pro Dalíka. Lobbistovi například projektoval jeho chalupu v Jeseníkách.

Dalík během let, kdy působil jako nejbližší spolupracovník Topolánka, nashromáždil majetek za desítky milionů korun. Někdejšímu majiteli agentury New Deal Communications se ovšem dlouhodobě nedařilo zdůvodnit, kde na svůj nákladný životní styl bere. Odpovídající příjmy totiž oficiálně dohledatelné nejsou.

„Pracuji už 15 let. Většinu peněz jsem vydělal buď ve své firmě, nebo jako živnostník na IČO,“ hájil se v roce 2009 v ojedinělém rozhovoru pro MF DNES.