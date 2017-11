New York je v pohotovosti, na střechách budou při maratonu odstřelovači

Maraton v New Yorku (The New York City Marathon) je největším maratonem světa. V roce 2013 jej dokončilo přes 50 tisíc závodníků. Kvůli velkému zájmu o účast je možné se maratonu zúčastnit buď splněním kvalifikačního limitu nebo díky vylosování v loterii. Maraton se v New Yorku běhá od roku 1970, a to vždy první neděli v listopadu. Zdroj: Wikipedia