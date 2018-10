Rodiči jsme oba, práva nemáme. Zastánci sňatků gayů a leseb diskutovali ve Sněmovně

Petra Doušová a Anna Toušová jsou zasnoubeny. Registrovat se nechtějí, doufají, že se změní podmínky a budou moct uzavřít manželství, které s sebou ponese všechny právní náležitosti jako sňatek muže a ženy. Do Sněmovny se v úterý vydaly apelovat na poslance, aby jim to umožnili.

„Chceme, aby naše dcera Alexandra měla úplnou rodinu, protože v tuto chvíli jsem pouze matkou já a moje partnerka, ačkoliv se o malou stará a přispívá na domácnost, na ni nemá žádný právní nárok,“ sdělila iDNES.cz Doušová.



Na první problémy rodina narazila hned po porodu. „Když jsem potřebovala pomoct, byl to problém, protože partnerka neměla nárok na otcovskou dovolenou. Pokud budeme chtít stejné příjmení, budeme si ho muset zaplatit. Partnerka navíc nemá právo o dceři rozhodovat, v případě rozchodu by dcera neměla nárok na alimenty a v případě úmrtí ani na sirotčí důchod,“ uvedla Doušová.

Do Sněmovny přišly podpořit iniciativu Jsme fér, která poslancům petičního výboru představila petici za manželství homosexuálních párů. Tu podepsalo přes 70 tisíc lidí.

Iniciativa chce, aby sňatek homosexuálů byl zákonem postaven na stejnou úroveň jako manželství. Partneři přesto, že se registrují, nemají kromě zmínění otcovské dovolené nárok na dva dny dovolené v případě svatby, na vdovský důchod a sňatkem jim nevzniká společné jmění. V případě úmrtí jednoho z manželů nemá jeho partner nárok na různé dávky, jako je důchod nebo nemocenská, navíc nemohou společně si osvojit dítě.

„Manželství vytváří pouto mezi dvěma lidmi, kteří se o sebe postarají bez ohledu na sexuální orientaci. Tato petice je hlasem lidí, kteří dnes před vámi stojí, a chtějí, abyste je vyslyšeli, použili zákonodárnou moc a udělali jejich život důstojnějším a jednodušším,“ uvedl zástupce iniciativy Czeslaw Walek.

Poslancům také nastínil svůj příběh. Když se prý rodičům svěřil se svojí orientací, vyhodili ho z domu. „Řekli mi, ať si jsem gay v Praze, ale do Třince to netahám. Matka se mi později svěřila, že se bála, že nebudu šťastný, protože mi to společnost neumožní. Lidé z mojí vesnice se báli, že homosexualita je nemoc. Bylo to před dvaceti lety, ale realita je dnes úplně stejná,“ uvedl Walek.



Manželství by mělo být v Ústavě, žádá Aliance pro rodinu

Na veřejném slyšení ale dostala možnost vyjádřit se i druhá strana. Aliance pro rodinu totiž sesbírala 52 tisíc podpisů pod petici, která chce naopak zachovat tradiční manželství jako institut, který nemůže být pro všechny.

„Chceme, aby ochrana manželství byla zakotvena ústavně. Žádáme, aby byl přijat ústavní zákon, který stanoví, že se jedná o svazek muže a ženy, což vždy byla nejlepší forma pro výchovu dětí. Pouze muž a žena mohou mít spolu děti, je to tak od začátku lidstva, to nikdo nemůže překonat. Manželství gayů a leseb by byla revoluční společenská změna, kterou tady nechceme. Manželství má reprodukční potenciál, což je nezbytné k přežití,“ uvedla Jana Jochová z Aliance pro rodinu.

Podle psychologa Václava Mertina z katedry psychologie Univerzity Karlovy však nezáleží na tom, kdo dítě vychovává, ale co daný člověk dítěti přináší.

„Děti potřebují lásku, jistotu, pevný vztah. Dítě je rádo, že má domov, a je mu jedno, jestli ho tvoří jenom babička nebo maminka. Nedaří se nám podporovat tradiční hodnoty, takže musíme změnit praxi. Matky samoživitelky či rozvody rodičů mají větší dopad na děti, než kdyby vyrůstaly s rodiči homosexuály,“ domnívá se Mertin.

To v plném sále potvrdila i Veronika Košvancová. Její matka se zamilovala do ženy, ačkoliv předtím žila s mužem. „Dnes jsou spolu přes devět let, jsou šťastné, vyrůstáme pohromadě i s jejich společným dítětem Matyášem. Matyáš je v první třídě, bojíme se, jak na něj budou děti reagovat, ale zatím žádný problém není a manželství obou matek by mu pomohlo,“ uvedla Košvancová.

Vysvětlila, že právně je Matyáš jen jedné z žen, druhá na něj nemá z hlediska legislativy nárok. „Děti mají právo na to být v manželství a ne jen v registrovaném partnerství, které nemá stejná práva a povinnosti. za sebe musím říct, že mi otcovský vzor nechyběl, vždyť si kolem nás můžeme najít jiné muže, ke kterým budeme vzhlížet,“ dodala Košvancová.

Průzkum, který prezentoval Daniel Prokop z agentury Median ukázal, že do roku 2008 byla většina české veřejnosti proti svazku homosexuálů. V dalších letech až do roku 2015 se podpora zvětšila, pro byla téměř polovina dotázaných. V roce 2018 už je situace opět jiná, pro podporu homosexuálních manželství byla většina dotázaných. Průzkum také ukázal, že manželství gayů a leseb podporují častěji mladší ženy, lidé, kteří znají nějakého gaye a lidé, kteří homosexualitu považují za přirozenou. Naopak mezi odpůrci jsou častěji starší muži, kteří málokdy znají nějakého gaye a domnívají se, že nárůst práv LGBT komunity může vést k úpadku společnosti.



Politici se nemohou dohodnout

Pod novelu občanského zákoníku se podepsalo 46 poslanců a poslankyň. Podle novely by právo na manželství měli dostat i gayové a lesby. S předlohou souhlasila vláda. Naopak k návrhu na ukotvení manželství jakožto tradičního svazku muže a ženy v ústavě se přihlásilo 37 zákonodárců v čele s lidovcem Markem Výborným. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.



Poslanec Patrik Nacher (ANO) nyní chystá třetí návrh. Připravuje novelu, která by podle něj měla smířit oba tábory a přinést kompromis.

„Novela je stručně řečeno o tom, že práva ano, manželství ne. Je potřeba narovnat rozdíly, která jsou mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím v právní rovině. Ale tak, aby zůstal zachován název registrované partnerství, aby manželství bylo ponecháno heterosexuálním párům, protože je to určitý symbol a já nesouhlasím s jeho revitalizací,“ sdělil iDNES.cz Nacher.

Nacher chce do konce října novelu představit ostatním politikům. Všemi třemi návrhy se tak pravděpodobně brzy bude zabývat Sněmovna.

„Pokud projde zákon o manželství pro všechny do druhého čtení, musí projít co nejvíce výbory - ústavně právním, sociálním, hospodářským, školským. Paleta názorů a argumentů pro a proti je bohatá. Diskuse zdaleka neskončila a bude na půdě Parlamentu pokračovat,“ uvedla na závěr šéfka petičního výboru Helena Válková (ANO).