Souboj o manželství i pro gaye a lesby začíná. Rozpoltil i vládní ANO

„Třetina poslanců je pro návrh kolegyně Maxové umožnit manželství stejnopohlavních párů, třetina je naopak pro změnu Listiny základních práv a svobod se zakotvením manželství jen jako svazku muže a ženy a třetina klubu jsou mlčenliví poslanci, kteří se nyní nepřiklánějí tam ani tam,“ řekl iDNES.cz poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

„To mohu potvrdit,“ uvedla Radka Maxová, která dlouhodobě patří mezi poslance prosazující, aby homosexuální páry dostaly právo na sňatek a aby se jejich svazek mohl nazývat manželství.

Nyní mohou mít pouze registrované partnerství. Ale registrovaní partneři nemají například nárok na vdovský důchod a uzavřením partnerství jim nevzniká společné jmění, nemohou si ani společně osvojit dítě.

Nacher nabízí „kompromis“: všechna práva, ale ne manželství

Poslanec Nacher přišel s nápadem, který má podle něj smířit zastánce manželství pro osoby stejného pohlaví a odpůrce, kteří naopak prosazují, aby se do Listiny základních práv a svobod dostala formulace, že manželství je výlučně svazek muže a ženy.

„Chci vytvořit systém, kdy stejnopohlavní svazky budou mít stejná práva, jaká mají dnes manželé, tedy heterosexuální páry. Ale manželství by se tomu neříkalo, manželství beru jako symbol, jako název vztahu muže a ženy, který se odlišuje od jiného vztahu tím, že se v něm rodí děti,“ řekl Nacher.

Návrh pro něj sepisovala exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, ale narazil u ministerstva spravedlnosti. Nacher doufá, že do konce roku přesto svůj návrh, už opravený, předloží.

Ani dva poslanci z jednoho hnutí, jehož vláda sňatky homosexuálů podpořila, se ale neshodnou. „Beru to tak, že kolega má pochopení pro stejnopohlavní páry, nicméně pokud bude mít dál žena žijící v páru s jinou ženou v občance, že je registrovaná a ne vdaná, stále tuto skupinu lidí označujeme jinak. Cílem našeho návrhu je nerozdělovat dvě skupiny lidí,“ uvedla Maxová. Spolu s ní se pod návrh na manželství dvou žen či mužů podepsalo dalších 45 poslanců z více stran.

Naopak 37 jiných poslanců napříč stranami, v čele s lidovcem Markem Výborným, podepsalo návrh, aby bylo zakotveno v Listině práv a svobod, že jen muž a žena mají právo na manželství. K prosazení toho potřebují 120 hlasů poslanců a třípětinovou většinu i v Senátu.



Piráti pro možnost svazku gayů a leseb, ODS je zdrženlivá

Z dalších stran jsou ke gayům a lesbám nejvíc vstřícní Piráti. „Piráti konzistentně podporují rovná práva pro všechny občany bez ohledu na orientaci, pohlaví či rasu. Jsme pro svobodnou a vzdělanou společnost a rovné manželství je v západní Evropě standard. Je potřeba rozhodovat racionálně, bez předsudků a zajistit partnerům a zejména dětem stabilní prostředí pro rodinný život,“ postavil se jednoznačně za práva gayů a leseb šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.



Další strany budou mít většinou volné hlasování. „Naši poslanci se k tomu postaví individuálně, nehledali jsme společné stanovisko, každý člen nebo členka našeho klubu se rozhodně individuálně u každého návrhu. Já bych řekl, že každý z těch návrhů podpoří výrazná menšina klubu. Já třeba osobně nepodpořím ani jeden, stávající stav vyhovuje,“ uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

„Bude volné hlasování, tak jak tomu bývá vždy v případě podobných návrhů,“ uvedl i lídr klubu ČSSD Jan Chvojka a stejně se vyjádřil také šéf klubu KSČM Pavel Kováčik. „Můj osobní názor je, že manželství je svazek muže a ženy. Kdysi jsem podporoval registrované partnerství a to je asi tak maximum, co jsme už tehdy říkali, že jsme schopni a ochotni podpořit. Osobně podpořím i to, aby do Ústavy šlo, že manželství je svazek muže a ženy,“ řekl Kováčik.

Komunistce vadí, že neví, jak by to vnímaly děti

Zdrženlivý postoj komunistů podpořila jeho kolegyně Hana Aulická Jírovcová. „Nebudu hlasovat pro. Neumím si udělat názor na to, co by to znamenalo pro děti, kdyby je mohly adoptovat tyto páry,“ uvedla komunistická poslankyně.

„SPD považuje sexuální orientaci za soukromou věc každého občana a stávající úpravu považujeme za dostatečnou. Návrh zakotvit manželství výslovně jako svazek muže a ženy podporujeme,“ říká šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Postoje většiny opozičních stran tak srážejí šance homosexuálů, že se dočkají jimi kýženého zákona.



Až půjdou poslanci ve středu odpoledne rozhodovat o zákonu, které eminentně zajímá české gaye a lesby, bude je na Malostranském náměstí poblíž Sněmovny vítat výstava fotografií Roberta Vana, na níž iniciativa Jsme fér prosazující manželství i pro osoby stejného pohlaví upozorní na konkrétní příběhy stejnopohlavních párů, které čekají na výsledek hlasování.

A zamíří i přímo do Sněmovny sledovat počínání poslanců. „Členové a členky kampaně Jsme fér, podporovatelé a podporovatelky z řad LGBT+ komunity, duhové rodiny i známé osobnosti budou na místě po celou dobu schůze přítomni,“ uvedla mediální zástupkyně iniciativy Jsme fér Michaela Pixová.