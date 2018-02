Chceme mít svatbu, ozývají se lesby a gayové. Petice má 22 tisíc podpisů

Organizátoři si dali za cíl sesbírat do 1. května 50 tisíc podpisů. Po celé České republice lze najít osm desítek petičních míst, která postupně přibývají.

„Padesát tisíc lidí je velké číslo, nepřehlédnutelná masa lidí, kterou zákonodárci nebudou moct ignorovat a budou se peticí muset zabývat. Podpisy sbíráme od prosince, například v průběhu Valentýna jsme na petičních místech organizovali různé akce, rozdávaly se perníčky, hrály se kavárenské kvízy s LGBT tematikou a podobně,“ řekla iDNES.cz mluvčí sdružení Jsme fér Klára Kubíčková.

Od roku 2006 mohou homosexuální páry v České republice uzavírat registrované partnerství. Jenže to nepřináší stejné náležitosti jako manželství.

„Vadí nám, že i když máme byt v osobním vlastnictví, nevzniká nám společné jmění – máme tedy každá svůj podíl rozdělený rovným dílem. Registrovaní partneři navíc nemají nárok na vdovský důchod, po smrti jednoho z partnerů bude ten druhý nucen využívat jen svého příjmu. Další, pro společnost možná nejvíc kontroverzní rozdíl, je pro nás nemožnost osvojit si dítě partnerky, dítě oficiálně zůstává pro partnera cizím člověkem,“ řekla iDNES.cz Tereza Vlková.

Svoji partnerku, také Terezu, poznala v roce 2013 přes internet. Registrované partnerství uzavřely loni v létě. „Všechno jsme chystaly tak, jako kdyby šlo o běžnou svatbu, dodržely jsme i některé svatební tradice, házely jsme kytku, rozbíjely talíř, přenášely se přes práh,“ říká Vlková.

U obřadu měly také svědky, což není u vstupu do registrovaného partnerství povinné. Každý kraj má jednu oddávající nebo oddávajícího, který rozhodne, zda partnerství registruje na úřadu, nebo na místě, které si pár vybere.



Rozpolcená Sněmovna

Autoři návrhu, který by měl umožnit svatbu homosexuálním párům, nyní obchází politiky. „Vedeme debaty s téměř všemi stranami, snažíme se získat podporu napříč politickým spektrem. Zatím máme dobrou odezvu od Pirátů, podporu máme i u některých poslanců ANO, TOP 09, STAN, ČSSD či KSČM. S ostatními stranami o podpoře jednáme, nekomunikovali jsme zatím pouze s SPD,“ říká Lucie Zachariášová z organizace Jsme fér.

Jsme fér Kampaň Jsme fér zaštiťuje Koalice za manželství, kterou tvoří organizace Amnesty International, Logos Česká republika, Mezipatra, Prague Pride a PROUD.

Petici na podporu sňatků homosexuálních párů nelze podepsat online, seznam petičních míst najdete zde.

„Záměr předložit příslušnou úpravu nám byl zatím pouze oznámen organizacemi, které si uzákonění manželství pro páry stejného pohlaví kladou za cíl, a to na nedávném jednání Výboru Úřadu vlády pro sexuální menšiny. Předpokládáme, že jakmile bude takový návrh předložen, budeme se jím zabývat,“ napsal iDNES.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman.

Jediná strana, která se již jasně vymezila proti návrhu, je KDU-ČSL. „Poslanecký klub KDU-ČSL uvedený návrh nepodporuje, podporujeme tradiční model rodiny,“ uvedl poslanec Vít Kaňkovský.

Nejpočetnější poslanecký klub, hnutí ANO, o návrhu jednal minulý týden. Názory uvnitř klubu jsou různé. Návrh podporuje například ministr spravedlnosti Robert Pelikán nebo poslankyně Radka Maxová. „Zatím není jednoznačné stanovisko hnutí ANO. Já návrh podporuji především z hlediska právní ochrany dětí homosexuálních párů, které jsou diskriminovány. Nemají stejná práva jako děti normálních párů, jako například možnost dědit, dostávat výživné a podobně,“ uvedla Maxová.

Lze předpokládat, že návrh najde podporu u Pirátů. „Dlouhodobě prosazujeme rovnoprávné zacházení, nemáme problém s tím, aby došlo k posunu v této oblasti. Partnerství by mělo mít stejné právní účinky jako manželství, aby to byl rovnoprávný svazek, na klubu to teprve budeme diskutovat,“ řekl poslanec Jakub Michálek.

Zda najde návrh podporu také u poslanců ČSSD, zatím není jasné. „Klub o tom bude jednat za čtrnáct dní. Přijme ke slyšení tvůrce návrhu, kteří ho chtějí blíže představit. Není to ale věc, u které bych předpokládala jednotný názor klubu,“ uvedla poslankyně Kateřina Valachová.

Jasno zatím nemá ani TOP 09. „Celý poslanecký klub jednotné stanovisko zatím nezaujal. Pro tento návrh ale já osobně budu hlasovat,“ sdělil poslanec TOP 09 Dominik Feri.

„Klub ODS v těchto otázkách nikdy nedává žádné doporučení, každý poslanec a poslankyně hlasuje podle svého uvážení. Žádný konkrétní návrh zákona nám však zatím předložen nebyl, takže v tuto chvíli se není k čemu vyjadřovat,“ reagovala poslankyně Jana Černochová (ODS).

Jediná strana, se kterou zatím sdružení Jsme fér nenavázalo kontakt, je hnutí SPD. „Zatím jsme o tom nediskutovali, můj názor je takový, že pokud to nikoho neobtěžuje, každý má právo na svůj život, nejsem proti tomu,“ sdělil poslanec SPD Marian Bojko.

Otázku svateb homosexuálních párů zatím neprobíral ani poslanecký klub KSČM.

Čechům sňatky homosexuálů nevadí

Z průzkumu, který provedla roku 2016 společnost Median pro Český rozhlas, vyplynulo, že 67 procent lidí souhlasí s tím, aby homosexuálové mohli uzavřít svatbu (proti bylo 29 procent respondentů, zbytek nevěděl). Názor na adopci dětí byl rozpolcený, zhruba polovina respondentů byla pro a polovina proti.

V západní Evropě je už běžné, aby se homosexuální páry mohly vzít. Výjimku tvoří Itálie a Švýcarsko. „Ale i katolické země jako Španělsko zákon mají a pro většinovou společnost se nic nezměnilo. Menšině tím pomůžeme a pro většinu se nic nezmění,“ uzavřela Kubíčková.

