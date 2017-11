Krvavý Halloween na Manhattanu. Neskutečné, líčí svědci útok pick-upem

Jedním z nich je Tom Kendrick, který si šel na ulici vedoucí podél řeky Hudson zaběhat. V keřích vedle cyklostezky náhle spatřil potlučené lidské tělo a jízdní kolo. O kousek dál ležela další tři těla – rovněž cyklisté.



„Přišel jsem blíž, abych se podíval, jestli jim mohu pomoci. Ale oni pomoc nepotřebovali – bylo vidět, že jsou mrtví,“ uvedl pro The New York Times Kendrick. „Byli zkrvavení, bezvládní, končetiny jim volně visely. Bylo to příšerné. Bylo to strašné. Bylo to neskutečné. Jsou pryč. Díval jsem se na mrtvé lidi a byl jsem v šoku,“ vzpomíná 36letý právník.

Patnáctiletý Hiro Kimura, který studuje druhý ročník nedaleké Stuyvesantovy střední školy uslyšel v úterý po třetí hodině odpoledne místního času velkou ránu a střelbu. „Viděli jsme houfy prchajících dětí,“ líčí okamžiky, kdy útočník v dodávce naboural do školního autobusu. Pak z auta vyskočil a chvíli pobíhal po ulici, než ho policie postřelila.

Olivia Raykhmanová popsala, jak se policie a záchranáři snažili dostat k dětem v autobusu, do kterého terorista narazil. „Vyřezávali je ven přes okno. Rozbili všechna okna a snažili se děti dostat ven. Viděla jsem muže, který jedno dítě přikryl dekou. Jiné dítě tam bylo zaklíněné,“ uvedla čtrnáctiletá dívka, která se pak spolu s dalšími lidmi schovala v nedaleké budově.



„Skočili jsme na zem“

Policejní zásah proti řidiči vražedné dodávky natočili studenti Stuyvesantovy střední školy. Na sociálních sítích začala brzy cirkulovat videa vousatého muže v tmavém oblečení pobíhajícího po ulici s dvěma zbraněmi. Později se ukázalo, že měl v ruce paintballovou a vzduchovou pistoli.

Pokřikujícího muže, který střílel po autech, uviděla na ulici také Adria Menezesová, která na místo činu přijela vyzvednout děti ze školy. „Když jsem viděla, jak střílí po autech, skočili jsem na zem,“ vylíčila 45letá chůva dramatické okamžiky v New Yorku.

Jeden z nejhorších teroristických útoků na území Spojených států za poslední roky se odehrál na Manhattanu v úterý krátce po třetí hodině odpolední místního času. Pachatel s pronajatým pick-upem vjel na stezku vyhrazenou pěším a cyklistům vedoucí podél West Side Highway, rušné magistrály lemující západní pobřeží Manhattanu. Během více než kilometrové cesty na stezce srážel lidi, přičemž jich osm zabil a nejméně jedenáct zranil.

Poté narazil do školního autobusu, vyběhl z vozu a podle svědků zvolal arabsky Alláhu akbar (Bůh je veliký). Policisté jej postřelili a zadrželi, nyní je v nemocnici. Podle AP je po operaci ve vážném stavu, lékaři však předpokládají, že přežije. Podle médií je útočníkem devětadvacetiletý Uzbek Sayfullo Saipov, který v USA žije od roku 2010.