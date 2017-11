Boží spravedlnosti neutečete. Na Maltě pohřbili zavražděnou novinářku

„Stále nevíme, kdo zabil Daphne. Lidské spravedlnosti se můžete snažit vyhnout sebevíc, ale Boží spravedlnosti neutečete. Kajte se, než bude příliš pozdě,“ řekl podle listu Times of Malta arcibiskup Charles Scicluna, který pohřební obřad ve městě Mosta na severu Malty vedl.



Na poslední rozloučení se zavražděnou novinářkou přišly stovky lidí a truchlilo se i na Novém Zélandu, píše dále list. Evropská komise i maltská vláda stáhly vlajky na půl žerdi a kondolence poslal také papež František.

Osobně se obřadu v kostele zúčastnil například předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, maltský premiér Joseph Muscat ani maltská prezidentka Marie-Louise Coleiro Preca však nepřišli. Rodina zesnulé Galiziové jim totiž podle listu The Malta Independent vzkázala, že nejsou vítáni. Vlastní pohřeb byl soukromý.

Investigativní novinářka zemřela v polovině října poté, co zatím neznámý pachatel nastražil pod její auto bombu. Vraždu odsoudili kromě světových médií i představitelé Evropské unie a maltští politici.

Právě je přitom rodina Galiziové za hrůzným činem vidí. Ve svých článcích totiž novinářka maltské vládě i opozici tvrdě šlapala na paty. Muscata a jeho blízké mimo jiné obvinila, že si otevřeli účet v Panamě, kam putovaly mimo jiné úplatky z Ázerbájdžánu.

U vyšetřování vraždy maltské policii asistují nizozemští forenzní experti, americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a britská policie. Vyšetřovatelé dosud informovali, že bomba umístěná pod vozem novinářky byla odpálena na dálku mobilním telefonem. Místní policie uvedla, že se pravděpodobně jednalo o semtex.

Manžel novinářky Peter Galizia však odmítl, aby vraždu vyšetřovali místní policisté. I je totiž blogerka kritizovala. Vláda také uvedla, že dá „bezprecedentní“ odměnu tomu, kdo poskytne informace vedoucí k identifikaci a dopadení pachatele atentátu.

Zajistěte nezávislé vyšetřování, žádají média Evropskou komisi

Představitelé osmi významných světových médií také ve čtvrtek v otevřeném dopise vyzvali Evropskou komisi, aby zajistila nezávislé vyšetřování novinářčiny smrti. Dopis podle listu Le Monde, jehož ředitel Jérôme Fenoglio patří k signatářům dopisu, poslali prvnímu místopředsedovi komise Fransi Timmermansovi.

Toho také vyzývají, aby přiměl maltskou vládu k dialogu a připomněl jí, že je Malta členem Evropské unie a měla by se podle toho chovat. Tedy řídit se právem a zajistit nezávislost a svobodu médií, která je i podle kontroly Evropské komise z loňska dost bídná.



Dalšími podepsanými jsou zástupci listů La Repubblica, The Guardian, Financial Times, The New York Times, El País, Süddeutsche Zeitung i stanice BBC.

„Vražda Daphne Caruanové Galiziové dokládá nebezpečí, se kterým se novináři při hledání pravdy setkávají. Je to také jasný důkaz strachu, který zkorumpované elity mají z toho, že budou odhaleny. Žádáme vás, abyste využil veškerou svou moc a zajistil, že bude smrt Daphne řádně prošetřena, a abyste vyslal jasný signál podpory všem novinářům pracujícím ve veřejném zájmu - na Maltě i všude na světě,“ píší média.