MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Fabie porazila Pandury a demise na druhou

Prezident Miloš Zeman vyzval mladé lidi, aby nenosili trika s Che Guevarou, ale dali si na triko jeho podobiznu, protože on je prý také rebel a navíc nikoho nezavraždil. Tak uvidíme, jak se to chytne, zatím tedy v čase páteční uzávěrky tohoto vydání MF DNES po ulicích houfy omladiny s Che Zemanem na prsou neproudily.

Pandury byly největší armádní zakázkou, odehrálo se kolem nich několik politických krizí a pravá ruka jednoho premiéra kvůli nim bručí. A teď bylo oznámeno, že čtyři obrněné transportéry, které se v listopadu 2016 poškodily u Tábora srážkou se Škodou Fabia, budou mimo provoz nejméně do příštího roku. Prostě zlaté české (resp. česko-německé) ručičky z Mladé Boleslavi zase jednou daly na frak imperialistům z amerického zbrojního koncernu General Dynamics.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek už něco pamatuje, a tak si vždycky naběhne. Poté, co ve středu ve Sněmovně hřímal o levicovém extremismu, ho u řečnického pultíku vystřídal kolega z frakce KSČM Pavel Kováčik a zavzpomínal, jak spolu a s Jiřím Paroubkem v roce 2006 naplánovali krásnou vládu. Totální zmatení jazyků dokonal Kalousek výrokem: „Byl jsem si dobře vědom, co a proč dělám, nestydím se za to dodneška, ten výsledek byl mimořádně pozitivní.“

Po Pavlu Bělobrádkovi, který navrhoval vládu šesti trpaslíků, se tento týden o premiérský post přihlásil také předseda ODS Petr Fiala. „Já bych se vůbec nebránil pověření sestavovat vládu,“ říká směrem k Pražskému hradu. Tak teď ještě vyhrát parlamentní volby – a není co řešit.

V minulém volebním období se ve Sněmovně řešila zelená klokanka místopředsedkyně Jermanové, na začátku toho současného maskáče okamurovského asistenta, teď zase džíny piráta Pošváře. Zvykejme si – kde jsou časy, kdy Stanislav Gross běhal po Sněmovně v bermudách s palmami (ale pravda, ne na schůzi komory).

Tomio Okamura – ne poprvé a ani naposled – zamotal hlavy ústavním právníkům. Vyzval k okamžité demisi ministry Šlechtovou a Stropnického, kteří přitom už s celou vládou v demisi jsou. Je to oříšek: demisi na druhou česká ústava nezná a z vlády v demisi fakticky nelze odejít, protože vás nikdo nový nemůže nahradit.

Přerod ODS ze strany modrých strak ve stranu pravdy a lásky je těsně před dokončením. Poslanec Marek Benda ohlásil, že připravuje ve Sněmovně vznik Skupiny přátel Tibetu. Hlásí se k odkazu Václava Havla, má navazovat na někdejší podobný spolek zelené Kateřiny Jacques a o vstupu už jedná i Karel Schwarzenberg. Prostě vývoj nezastavíš: zatímco Václav Benda kdysi pozval na oběd generála Augusta Pinocheta, jeho syn by teď mohl poobědvat s marxistou dalajlámou.