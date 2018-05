MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Masaryk vydá za dva Klause a filozofie externismu

Prakticky všechny nejvyšší posty v Česku drží bývalí členové KSČ – a podobná jednota se teď rýsuje v Praze. Příštím primátorem tu téměř jistě bude někdo z ODS. Bude to někdo přímo z ODS, tedy asi Alexandra Udženija, či Bohuslav Svoboda? Nebo snad pražský lídr hnutí ANO Patrik Nacher (dříve pracoval pro ODS)? Nebo dvojice lídrů tandemu topky a starostů, tedy Jiří Pospíšil (TOP 09, dříve ODS) a Hana Marvanová (nestranička, dříve ODS)? Ze stran, které mají reálnou šanci v Praze uspět, zatím žádného ódéesáka do čela kandidátky nesehnali jen Piráti.

Přitom Piráti už jednoho ódéesáka měli: Jana Rumla jako kandidáta do Senátu. Ale nakonec ho zavrhli, protože jim přišla Rumlova politická dráha od OF přes ODS, US-DEU a Stranu zelených pořád málo nonkonformní, a navíc nemá ani dřevěnou nohu, ani pásku přes oko. Dva pravověrní bukanýři, poslanci Mikuláš Peksa a Dana Balcarová, pak šli tu pachuť z šosáka Rumla zapít vodkou na ruskou ambasádu se Zemanem, Klausem a Filipem.

Zrovna s Klausovými ale Piráti asi ten nový, lepší svět nevybudují. Václav Klaus junior se ve slabší chvíli přiznal, že doma sleduje televizní reality show Štiky o pomatené rodině Štikových. Tohle mu pražská kavárna nikdy nezapomene.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka zase oznámil, že už je 100 dnů bez cigarety. Začít nikotinovou abstinenci zrovna v čase, kdy se sestavuje vláda, je ale neodpovědné. Ať se pak socialisti nediví, že jsou duševně vyrovnaní jako šestinedělky a zuří u nich vnitrostranická válka.

Uplynulý týden přinesl hned několik průzkumů preferencí. A nejstabilnější podporu má dnes zřejmě TOP 09, její zisk už řadu měsíců u žádné agentury nepřelezl pětiprocentní hranici, naopak už je pod 4 procenty. Dříve mnohým alespoň lezl na nervy Miroslav Kalousek, ale teď už ani to ne. Netušíte, existuje ta strana ještě?

Vůbec nejdéle se ANO a ČSSD nad koaliční smlouvou přely o zrušení takzvané karenční doby, tedy aby zaměstnanec i za první tři dny nemoci dostal zaplaceno. Za zrušení karenční doby kopal i táta pracujících Josef Středula. K celé věci v televizi poznamenal: „V sobotu jdu někam s přáteli, opiju se, ale dopoledne zavolám lékaři, aby mi v pondělí napsal neschopenku.“ Jistě, předsedo, i my už se těšíme, jak se všichni hned hodíme marod.

Průzkum CVVM o hodnocení historických osobností přinesl zajímavá čísla: T. G. Masaryk vydá za dva Václavy Klause, Klaus za dva Antoníny Zápotocké, Zápotocký za dva Emily Háchy, Hácha za dva Vasily Biľaky a Biľak za dva Konrády Henleiny. Není nad přehledný žebříček.

Spor o novičok přerostl v Česku v pěknou filozofickou disputaci. Celá politická scéna vyjma rebela Miloše Zemana tvrdí, že se tu žádný novičok nevyrobil, ale současně uznává, že se tu zkoumal. Lze ovšem experimentálně zkoumat něco, co nikdo nevyrobil? Kdo zná disputaci Járy Cimrmana s profesorem F. C. Bohlenem o filozofii externismu, toho to jistě nepřekvapí, ale těm ostatním může přijít divné, že někdo zastává stanovisko, které zároveň vyvrací. Ale jak říká Cimrman: „Vyrovnat se s tím, toť věčný úkol filozofie.“