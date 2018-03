MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Piráti komsomolci a Babiš mikromanažerem

Jak řekl, tak udělal: Andrej Babiš fakt nekecá a maká. Jenom se úplně nečekalo, že bude jako premiér makat ve stylu podnikového mikromanažera, tedy jednat s Uberem o podmínkách taxikaření, s tiráky o platech v cizině nebo bude sám dělat revize v Národním divadle. Není známo, jestli Babiš i jako šéf Agrofertu řešil každé zastavení pásu na úseku červeného masa v Kostelci, ale na tohle by snad měl mít lidi a sám řešit spíš věci koncepční. I když je pravda, že to zase není tak efektní…

Plnou tragikomiku posledních dnů a týdnů vyjádřila snad nejlépe jediná věta v článku deníku Blesk o protestech v Praze: „Na Václavském náměstí asi čtyři tisíce lidí protestovaly proti výrokům prezidenta a za zachování svobody slova.“ V té kouzelné a pravdivé větě je úplně všechno!

Přitom ulice už si leccos vyvzdorovala. Bála se o svobodu slova, nechtěla komunisty, no tak jí sněmovní petiční výbor ustavil podvýbor pro svobodu slova a média a do jeho čela postavil poslance Lea Luzara (KSČM). Co víc byste ještě chtěli?

Politika a řešení problémů společnosti mají být nadstranické, hlásali ve čtvrtek revoluční studenti na piazzettě Národního divadla. A to se zdálo, že jsme ten vlhký sen z počátku 90. let už jednou provždy sprovodili ze světa. Bude to chtít asi ještě jednu osvětovou rundu, Václave Klausi.

Ministryně obrany Karla Šlechtová se na Twitteru malinko zmýlila, že prý čeští legionáři na Bachmači bojovali proti Hitlerovi – a hned se dočkala reakcí typu: „Karla Šlechtová je jasnou ilustrací toho, že součet inteligence a sebevědomí je konstanta.“ Jsou to zbytečně falešná slůvka a zlé větičky, ale přesto je asi dobře, že slečna ministryně nemá žádné jaderné tlačítko.

A nesplete se jen blondýna, ale i bruneta. Alexandra Udženija třeba poradila Babišovi, že pokud chce jednat s ODS, bude muset programově udělat kotrmelec o 180 stupňů. Tak pozor: buď obrat o 180 stupňů, anebo kotrmelec, ale ten je o 360 stupňů. Snad alespoň paní Udženija ví, co tím vlastně myslela.

Je nová doba: po skoro pěti letech, co hnutí ANO řídí ministerstvo dopravy, Andrej Babiš a Dan Ťok podepsali petici za zrychlení výstavby obchvatu České Lípy.

Autor tohoto zápisníku je nucen se omluvit Pirátské straně, protože jí křivdil. Až dosud byl skálopevně přesvědčen, že je to parta levičáků nonkonformního střihu. Poté, co se ale šéf jejího poslaneckého klubu Jakub Michálek pustil do svaté války za likvidaci advokátního tajemství, tedy že by byl advokát povinen odevzdat eráru důvěrné informace o svém klientovi, je zjevné, že piráti nejsou jen levičáci, ale přímo mladí komsomolci.

Ještě pár výjezdů vlády do krajů a premiér už do nového kabinetu nesežene nikoho. Na Liberecku naplánoval Babiš program už od 7:30, takže ministři po příjezdu museli dostat panáka hruškovice, aby se vůbec probudili.

Šéfové hnutí STAN onemocněli záhadnou chorobou. Na Václavském náměstí sice angažovaně demonstrovali na obranu médií a svobody slova, ale když byli vybídnuti, aby se vyjádřili k tomu, že jejich europoslanec Stanislav Polčák neomaleně napadá a uráží redaktora MF DNES, úplně oněměli. Ale možná jde jenom o to, že některá média a některé novináře prostě kritizovat nelze, zatímco u jiných to zase tolik nevadí.

Ať žije zásadovost!