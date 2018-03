MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Havel opět v kurzu a svoboda slova za pendrek

Petici proti esenbákovi Zdeňku Ondráčkovi podepsalo do chvíle jeho odstoupení z čela komise pro kontrolu GIBS asi 14 tisíc lidí. Petice proti odstřelu jelena Standy na Šumavě měla o pár dní dříve přes 30 tisíc podpisů. Interpretovat to lze různě. V každém případě to Ondráček zabalil a také Standa míří z Kvildy do lánské obory, což je zvláštní, protože Miloš Zeman, proti němuž před časem podepsalo petici 111 tisíc lidí, sedí na Hradě dál. Co bude s bezhlavou komisí, není jasné, protože policii v ní vedle Ondráčka rozumí už jenom Milan Chovanec – a to by bylo z deště pod okap. Že by nakonec došlo na Standu?

Václav Havel je zase v kurzu. Pod jeho portrétem ve středu podepisovaly TOP 09 a STAN pakt do komunálních voleb a Havla na plackách měli na sobě topkaři i při Zemanově inauguraci. Není ale jasné, zda někdo z nich uhradil autorské poplatky za užití jména Havel jeho pozůstalé ženě.

Ostatně havlovská srdíčka už používá ve svých oficiálních statusech na Facebooku i ODS. Není známo, co tomu říká firma Klaus & syn, ale sám Havel by o tom určitě dokázal napsat krásnou divadelní hru.

Když jsme u Dagmar Havlové: je to možná svatokrádežný dotaz, ale není ten institut národní vdovy, zvané na všechny oficiální ceremoniály, moc monarchistický, ne-li dokonce až spiritistický? V KDU-ČSL podobně fungovala Věra Luxová, která na úvod každého stranického sjezdu řekla, co by si asi přál Josef. A protože chlapi umírají dříve, trochu hrozí, že národní vdovy by časem mohly zaplnit až několik řad při každé státní oficialitě.

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija se v televizi pochlubila, jak sice i v její straně kdysi bývali někdejší komunisté, ale jak se s nimi partaj už dávno rozloučila. Až takhle jednou paní místopředsedkyně půjde po Malé Straně, měla by se zastavit v Senátu za nejvýše postaveným senátorem ODS. Je to fajn chlapík, veselá kopa, ale v KSČ prostě byl.

Pokud by svobodu slova v této zemi mohlo ohrozit, že prezident v inauguračním projevu pokálí některá média, pak by taková svoboda asi stála za (Ondráčkův) pendrek. Novináři jsou ale naštěstí stav natolik sebevědomý, že vůbec nepotřebují, aby jim nějací odcházeči z inaugurace foukali na bolístku. Mimochodem – možná nejvíce se proti Zemanově čtvrteční kritice médií ohradilo hnutí STAN. A europoslanec a donedávna místopředseda STAN Stanislav Polčák v pátek autorovi tohoto sloupku v reakci na jeho jiný článek napsal: „Vaše glosa je trapná a ubohá, žluč z Vás stříká až na půdu, komentujete jen trapnosti, novinařině jste ani nepřičuchl…“ Skončila tím svoboda slova? Ale kdeže, plně respektujeme svobodu názoru i svobodu hlouposti pana europoslance.