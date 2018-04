MALOSTRANSKÝ ZÁPISNÍK: Karel Marx s dredy, nebo Karel Schwarzenberg s čírem

Češi splnili přání kardinála Josefa Berana vyhnaného komunisty a pochovali jeho ostatky ve vlasti. Je otázka, jestli by kardinál na svém přání trval, kdyby věděl, že v tu dobu bude prezidentem bývalý člen KSČ, premiérem bývalý člen KSČ, předsedou Senátu bývalý člen KSČ, předsedou Ústavního soudu bývalý člen KSČ, předsedou Nejvyššího soudu bývalý člen KSČ, guvernérem ČNB kandidát KSČ atd. A že zrovna v den jeho domácího pohřbu bude KSČM na svém sjezdu potvrzovat, že bude součástí vládní většiny.

Sjezdem sjednocená ČSSD se vrhla do skládání vlády. Proti vedení sjednocené strany vzápětí vystoupil sjednocený senátní klub ČSSD a odmítl vstup do vlády. Proti sjednocenému klubu vzápětí vystoupila senátorka Eva Syková a podpořila vstup ČSSD do vlády. Jak vidno, na palubě oranžového Titaniku je pěkně veselo.

Rušno je také u městských liberálů. Guru TOP 09 Karel Schwarzenberg se opřel do ideově velmi blízkých Pirátů slovy: „Oholený Karel Marx, který nosí dredy, se zdá být zase lákavý, nicméně přístup k občanům se mnoho nezměnil. Jsem zvědav, jak dlouho bude především mladým voličům v České republice trvat, než prohlédnou tuto podivnou maškarádu.“ Dilema liberálovo je teď mučivé: dredy ajťákovy, anebo barevné číro na hlavě kmeta s modrou krví?

Česko-slovenskou výstavu ke 100. výročí založení společného státu zahájili na Bratislavském hradě slovenský premiér Česka Andrej Babiš a premiér Slovenska s italskými kořeny Peter Pellegrini. V říjnu se výstava ze země italsko-slovenského premiéra přesune do země slovensko-českého premiéra.



KSČM bude v této zemi zřejmě spoluvládnout s buržoazií a levicovými oportunisty, ale slovník si zatím udržuje správně proletářský. „Máme legitimní obavu, aby se z KSČM nestal pivní tácek, kterým si panstvo podloží kývající se stůl,“ komentoval jednání o vládě neúspěšný kandidát na předsedu Josef Skála.



Nový šéf komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů Jiří Mašek se už ponořil do práce. Zorganizoval seminář s názvem „Seznámení s problematikou primární a domácí péče v návaznosti na lůžková zařízení“. Ozbrojené sbory zatím mohou být v klidu.



Vláda ani na výjezdu na sever Moravy moc nevyspávala, schůzku ministrů s vedením firmy OKD naplánoval Andrej Babiš už na 6. hodinu ranní. Připomeňme v té souvislosti výrok jiného nespavce, Vladimíra Špidly, který v roce 2002 při nástupu do Strakovky mírnil obavy, že bude svůj denní rytmus vnucovat celé zemi: „Ale ne, tady nebude systém Františka Josefa, který vstával ve čtyři ráno a kvůli němuž celé Rakousko začínalo v šest. To ne.“