Po protestu proti vládě chce Mašek zákaz demonstrací na Malostranském náměstí

Poslanci výboru pro bezpečnost se ve čtvrtek zabývali tím, jak je možné, že se 11. července konalo před Sněmovnou shromáždění odpůrců Andreje Babiše, když podle zákona je demonstrace přímo před dolní komorou parlamentu zakázána.

Babiš tehdy před demonstranty dokonce na chvíli vyšel, ale když ho ho nechtěli pustit ke slovu a začaly směrem k němu létat různé předměty, včetně plastových lahví, ochranka mu doporučila, ať se vrátí dovnitř. Vláda pak získala důvěru hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

Poslanci se rozhodli, že si pozvou policejního prezidenta, aby jim vysvětlil, jak je možné, že shromáždění před Sněmovnou proběhlo. Zajímat je bude také stanovisko ministra vnitra Jana Hamáčka a pražského magistrátu.

Na Malostranském náměstí se v ten den konala povolená demonstrace, která pak přešla do nepovoleného shromáždění před Sněmovnou.

„Co probíhalo, nebylo přiměřené. A říkám to s vědomím toho, že jsem opoziční poslankyně a mohla bych mít radost, že tu někdo provolává hesla proti vládě a KSČM. Ale ne, když se to koná před Sněmovnou,“ zlobila se poslankyně Jana Černochová z ODS. V půl jedné ráno po hlasování o vládě nemohla odejít hlavním vchodem, u kterého měla zaparkované auto. „Doufám, že se to nebude opakovat, a že policie bude chránit všechny,“ řekla Černochová.

Kdyby zasáhli těžkooděnci, veřejnost by nechápala, řekl Chovanec

Policie se za nepřítomného ministra vnitra Jana Hamáčka a rovněž nepřítomného policejního prezidenta zastal poslanec za ČSSD, exministr vnitra Milan Chovanec. „Kdyby zásah byl prostřednictvím těžkooděnců, veřejnost by to těžko chápala,“ řekl Chovanec.

Poslanec ANO Jiří Mašek pak v této souvislosti mluvil o tom, že by se měl rozšířit okruh, ve kterém by se žádné demonstrace kolem parlamentu konat nesměly. Nejprve zmínil okruh 500 metrů kolem Sněmovny, později to před novináři upravil tak, že by se nesmělo demonstrovat na Malostranském náměstí.

„Zasáhlo by to i některé památníky, kdy by občané měli mít možnost shromažďovat se, takže to je trochu problém. Je otázka, jestli nerozšířit lokality, které jsou vyjmenovány ze zákona, o Malostranské náměstí a podobně. Ale je to změna zákona, je to návrh, bude se o tom muset diskutovat,“ uvedl Mašek. Kolegové mu vysvětlili, že okruh půl kilometru kolem Sněmovny je moc velký na takovou restrikci.

„Malostranské náměstí je bezprostředně blízko a ta vzdálenost, která z mého pohledu je velice krátká, je to pár metrů do Sněmovní ulice, nedává policii ani magistrátním úředníkům, pokud se ti lidé pohnou do Sněmovní, příliš času, aby se nějakým způsobem rozhodli a tu situaci adekvátně řešili,“ řekl Mašek. Z jeho pohledu šlo v červenci o kombinované selhání policie i úředníků, kteří měli demonstrantům říci, že před Sněmovnu nemohou a vyzvat je k ukončení nezákonného jednání.

„My jsme byli přítomni na tom shromážděni. Když došlo k přesunu té demonstrace, zástupce magistrátu už u toho nebyl,“ řekl poslancům zástupce magistrátu při jednání výboru pro bezpečnost Pavel Štefaňák.