Pomáhejme uprchlíkům, Evropa však patří Evropanům, prohlásil dalajláma

Navzdory tomu, že švédští odpůrci imigrace a islámu nadšeně opakují dalajlámova středeční slova, podle kterých by se „uprchlíci měli vrátit do svých zemí a znovu je vybudovat”, duchovní vůdce na konferenci promluvil také nutnosti uprchlíkům pomáhat. „Přijměte je, pomozte jim, vzdělávejte a je a oni by poté měli sami pomoci své zemi, aby se rozvíjela,” řekl třiaosmdesátiletý duchovní.



Duchovní vůdce a držitel Nobelovy ceny míru často připomíná, že i on sám se stal uprchlíkem, když musel opustit hlavní tibetské město Lhasa, kterému Čína vyhrožovala vojenským zásahem a krvavým potlačením povstání. „Myslím si, že Evropa patří Evropanům,” prohlásil dalajláma a podle listu The Local dodal, že uprchlíci by měli od začátku jasně vědět, že by se jednou měli vrátit do své vlastní země a pomoci s její obnovou.

Ve švédském Malmö, kde žije početná imigrantská komunita, promluvil dalajláma jen tři dny dní poté, co protiimigrační strana Švédští demokraté slavila výrazný úspěch v parlamentních volbách. Se ziskem 62 křesel se zařadila na třetí místo, hned za vládnoucí středolevý blok a druhou středopravou alianci.

Další zastávkou na dalajlámově evropské cestě je Nizozemsko, kde se v pátek setkal s oběťmi buddhistických učitelů, kteří se na nich měli dopustit sexuálního a psychického zneužívání. Dvanáctičlenná skupina na duchovního apelovala, aby problém zneužívání urychleně řešil a na sociálních sítích spustila kampaň s hashtagem #MeTooGuru.

Čtyři z údajných obětí z Belgie a Nizozemska se s dalajlámou setkaly v Rotterdamu, kde zahájil první den své čtyřdenní návštěvy. Podle agentury Reuters se duchovní na schůzce zavázal k tomu, že téma zneužívání otevře na listopadovém setkání budhistických učitelů.