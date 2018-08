Na Mallorce zemřel český turista, při skoku do vody spadl na skálu

Úmrtí čtyřiadvacetiletého turisty pro iDNES.cz potvrdila mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

„Mělo se to stát včera večer kolem půl osmé ve městě Manacor, který leží ve východní části ostrova Mallorca. Tělo bylo nalezeno ve skalách v místě S’illot, které patří pod Manacor. Dle výpovědi svědků k úmrtí došlo skokem do vody ve skalnaté oblasti. Muž skákal ze skály dolů a bohužel neskočil do vody, ale dopadl na skálu,“ uvedla mluvčí.

Muž se podle jejích informací ztratil z dohledu skupině lidí, kteří tam s ním byli. „Svědky, což byli nejspíš jeho kamarádi, kteří tam byli s ním, nyní vyslýchá policie a celá událost se bude ještě dál vyšetřovat. Přivolali na pomoc lékaře, ale vzhledem k tomu pádu se ho už nepodařilo oživit,“ dodala.

Podle Lagronové byl na Mallorce s českou cestovní kanceláří. Redakci iDNES.cz se s ní zatím nedaří spojit.