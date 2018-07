VIDEO: Baleáry zasáhlo meteotsunami, na pobřeží vyvolalo záplavy

Podle deníku The Independent vydala španělská meteorologická agentura Agencia Estatal de Meteorología v neděli 15. července žluté varování, které se v pondělí zvýšilo na oranžovou výstrahu, což znamenalo velmi vysoké riziko vzniku meteostunami.

Vlny o den později pak zasáhly části pobřeží na ostrovech Mallorca i Menorca. Postihly turisty i místní majitele jachet. Některým se na lodích uvolnila lana a jejich jachty pak nekontrolovaně pluly po moři.

„Meteotsunami jsou vlny meteorologického původu, které ovlivňují mořskou hladinu. Vytváří se kvůli změnám meteorologického tlaku. Narozdíl od tsunami nejsou tyto vlny vyvolány pohybem litosférických desek na dnech oceánů,“ vysvětlil Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.

České turisty vlny neohrozily

České turisty podle cestovních kanceláří vlny neohrozily. „Na Mallorce sice klienty máme, ale ne v oblastech, které jsou zasaženy nejvíce. Všichni naši klienti jsou v pořádku a nemají žádné škody. Nedostali jsme ani žádost o přesun do jiného místa,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Stanislav Zíma.

Podle mluvčího cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk prý ani místní nepovažují meteotsunami jako zásadní věc. „Jsou na to zvyklí. Na chod ostrova to zásadní vliv nemá. Stává se to tam i dvakrát do roka,“ komentoval Bezděk.

V klidu jsou i čeští turisté na místě. „Nestalo se nic, v jednom malém městečku byla metr a půl vysoká vlnka. Jen to rozházelo židle na plážových barech. Událo se to ráno a než šli lidé na pláž, jako by se nic nestalo...,“ vyjádřil se na sociálních sítích Alexandr Střecha.

Britský bulvární deník The Sun informoval o tom, že vlivem meteotsunami zemřel na Mallorce 52letý turista. Údajně se s dcerou a synem dostali do moře. Matka dětí dokázala dceru do bezpečí vytáhnout a syna zachránili kanoisté. Otce se bohužel zachránit nepodařilo.