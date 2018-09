Vědci by mohli vymýtit malárii v Africe do 20 let, změní genetiku komárů

Jen v Africe se v roce 2016 touto nemocí nakazilo 197 milionů lidí a na její následky jich zemřelo 445 tisíc.

Tým, jenž vede biolog z Královské univerzity v Londýně Andrea Crisanti, upravil jeden z genů komárů tak, aby narušil sexuální vývoj tohoto hmyzu. Samičky se tak po zákroku stanou neplodnými, zatímco samci narušený gen dál šíří, což v budoucnu povede k poklesu počtu jejich potomků.

Podle výsledků nejnovějšího výzkumu může populace laboratorních komárů vymřít během 11 generací. Vědci předpovídají, že ve volné přírodě by populace komárů mohla být vyhubena už během čtyř let.

Nová technika navíc umožní vědcům přenést narušený gen z jedné samičky na veškeré její potomstvo, zatímco běžně by gen zdědila jen polovina. Metoda je nejen velmi účinná, ale i potenciálně nebezpečná, poznamenává americký list The New York Times (NYT) .

Předchozí pokusy snížit plodnost komárů s pomocí genových jednotek selhaly kvůli mutacím v DNA, které neutralizovaly účinky genetických úprav. Komáři se totiž díky přirozenému výběru mohli genetické pasti vyhnout.



Tým doktora Crisantiho našel způsob, jak se zaměřit na úsek DNA, který mají všichni komáři. Ten se vyskytuje v genu zvaném doublesex, jenž určuje sexuální vývoj komárů rodu anofeles. Vědci tento gen narušili tak, aby ovlivňoval vývoj samiček. To způsobí, že samičky jsou neplodné a znemožní jim i štípat hostitele. Vývoj samečka je sice nenarušený, nicméně samečci budou gen dál přenášet, dokud populace nevymře.

Vypuštění ničivého genu do přírody je riskantní

Během laboratorních testů nasadili vědci nakažené samce do klecí s „divokými“ komáry. Podle testů pak populace vyhynula během sedmi až 11 generací. Experti navíc doposud v DNA komárů nezaznamenali mutaci.

Vypuštění ničivého genu do přírody je přesto podle některých vědců riskantní. Jakmile totiž bude uvolněn, neexistuje způsob, jak jeho účinky zrušit. Americká Národní akademie věd v roce 2016 proto vyzvala k rozsáhlému testování a veřejné diskusi předtím, než bude gen vypuštěn do volné přírody.

Užití nového postupu by podle NYT pravděpodobně vyžadovalo společenskou dohodu napříč kontinenty vzhledem k tomu, že by se gen mohl geograficky šířit a biologové navíc chtějí předejít nechtěným následkům. Gen doublesex ovlivňuje sexuální vývoj všech druhů hmyzu a někteří experti se proto obávají, aby technologie neovlivnila vývoj i jiného druhu.

To je však podle Crisantiho nemožné vzhledem k tomu, že geny každého druhu hmyzu jsou unikátní. Podle některých odborníků by ale opatření mohlo ovlivnit přinejmenším další druhy komára rodu anofeles.