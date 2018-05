Malajsie bude mít nejstaršího premiéra na světě, je mu 92 let

Agentury výsledky označují výsledek voleb za politické zemětřesení v Malajsii. Podle oficiálních výsledků opoziční strany získaly v parlamentu 113 křesel. Razakova koalice pak 79 křesel. Mohamad na tiskové konferenci uvedl, že očekává, že složí premiérskou přísahu ve čtvrtek.

V Malajsii zavládla po oznámení výsledku voleb euforická nálada. „Jsem tak šťastný. Tohle je pro Malajsii opravdu významný den, na který jsme čekali 60 let. Je to pro nás jako zázrak,“ uvedl pro The Guardian David Thinga, který se připojil k pouličním oslavám.

Razakovu národní frontu tradičně podporovali hlavně většinoví etničtí Malajci, kteří mají v zemi různé výhody na úkor menšin - hlavně Číňanů a Indů. V těchto volbách ale mnoho etnických Malajců poprvé hlasovalo pro Mohamadovu opozici, která získala hodně hlasů především od mladých lidí.



Pověst premiéra Razaka poškodil korupční skandál kolem investičního fondu 1MDB, který Razak založil. Byly z něj ukradeny asi čtyři miliardy dolarů (přes 86 miliard Kč) a o případ se zajímá Švýcarsko i Spojené státy. Na Razakově osobním kontě se objevilo přes 680 milionů dolarů (14,7 miliardy Kč).

Konfliktní osobností je ale i Mahathir Mohamad, vzhledem ke své autoritářské vládě z let 1981 až 2003, kdy podle kritiků potlačoval chod nezávislých institucí. Malajsijská opoziční koalice Mohamada překvapivě jmenovala svým kandidátem na premiéra letos v lednu, protože nejpopulárnější opoziční vůdce Anwar Ibrahim je v současné době ve vězení.

K pětiletému trestu odnětí svobody byl Ibrahim odsouzen v roce 2014 za homosexualitu. Ibrahim, který v parlamentních volbách v roce 2013 dovedl opozici k zatím nejlepšímu volebnímu výsledku v dějinách, označuje trest za politicky motivovaný a také organizace pro lidská práva proces proti němu odsoudily.

Podle informací Guardianu se Mohamad chystá Ibrahima omilostnit. „Ibrahim bude propuštěn v červnu,“ uvedl nový malajsijský premiér. Podle dohody se stranou Pakatan Harapan by měl být Mohamad premiérem po dobu dvou let, a poté by měl přenechat své místo právě Ibrahimovi.

Vládnoucí Národní frontě, která je u moci od vyhlášení nezávislosti na Británii v roce 1957, jsou připisovány zásluhy za to, že Malajsii zajistila hospodářský rozvoj a politickou stabilitu. Opozice ale získala příznivce nespokojené s korupcí, růstem cen zboží a daní či rasovými rozpory, které zemi v posledních letech sužují.