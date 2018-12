Ve škole povinně do osmnácti let, navrhuje ministryně Maláčová

Jednalo by se v poslední době už o druhé prodloužení školní docházky, prvním bylo stanovení povinné mateřská školy pro pětileté děti. Střední školy by tak po návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové mohly následovat. Prohlásila to v rozhovoru pro deník Právo, kde se opírá o demografickou křivku.

„V době, kdy nám stárne společnost a vzdělávání je čím dál důležitější, nevím, proč je povinná školní docházka ukončená už 15. rokem a není to 18. rok jako v okolních zemích,“ řekla v rozhovoru pro Právo Maláčová.

Nápadem je zaskočená jak školská veřejnost, tak ministr školství Robert Plaga, který prý o návrhu vůbec neví. „Překvapuje mě, že se o tomto nápadu nezmínila ministryně práce resortu školství před tím, než ho prezentuje na veřejnosti,“ divil se ministr školství Robert Plaga.

Ministryně Maláčová ale všechno předkládá jako návrh, který je součástí patnácti bodů boje proti chudobě. Vše podle ní zatím probíhá na úrovni diskuzí s tím, že resort školství je informován po zářijové debatě s náměstky. „Přímo s ministrem jsem se o tom nebavila, ale na pracovní úrovni jednání probíhají už pár měsíců. Je to trochu vytržené z kontextu, rozhodně to není tak, že bych si teď připravila zákon, který prodlužuje školní docházku, není to překvapení. Jde o to udržet děti ve škole, aby v patnácti letech neskončily na úřadech práce,“ vysvětluje situaci ministryně Maláčová.

Měla by se povinná školní docházka prodloužit do 18 let?

ANO 435 NE 1565

Je to násilné držení dětí ve škole, což ji může ještě více zošklivit

Nápad nepřichází z hlavy ministryně Maláčové. Inspirovala se v zahraničí a k návrhu se přidali také starostové a neziskové organizace z vyloučených lokalit.

V zahraničí děti drží po patnáctém roce ve vzdělávacím systému většinou na učňovských oborech. Že patnáct let není úplně ideální věk na rozhodování, co chtějí děti v životě dělat, si uvědomuje i ředitel EDUkační LABoratoře Michal Orság. Podle něj by ale děti neměly být do vzdělání nuceny.

„V některých zemích drží studenty ve vzdělávacím systému co nejdéle, aby se aspoň něčemu vyučili, když se nepřihlásili na střední školu. Ale osobně si nemyslím, že to může fungovat. Když někoho nutíte, aby byl ve škole, nepředpokládám, že poté půjde do praxe s radostí. Již nyní se nám de facto docházka prodloužila kvůli povinnému předškolnímu roku. Podle mě násilné prodlužování docházky nemá smysl,“ vysvětluje svůj postoj k nápadu ředitel EDULAB Michal Orság.

Návrh souvisí s řadou dalších věcí, které vláda plánuje zavést nebo už zavedla. Jde například o snížené jízdné nebo obědy ve školách zdarma, které chce prosadit ČSSD s podporou dalších stran.