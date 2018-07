Do Lán za prezidentem Zemanem dorazila budoucí ministryně Maláčová

„Oceňuji, že absolvovala dvě prestižní vysoké školy. Tady bych položil důraz na to slovo prestižní,“ řekl už o ní Zeman se už pochvalně vyjádřil o jejím vzdělání na Goethe Universität v německém Frankfurtu nad Mohanem a London School of Economics and Political Science.



A ministryní ji jmenuje 30. července na zámku v Lánech. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš po úterním jednání vlády řekl, že hned poté ji uvede do úřadu. Ještě než zamíří na začátku srpna na dovolenou. „Resort práce a sociálních věcí já považuji za nejdůležitější,“ řekl po pondělní zhruba hodinové schůzce s Maláčovou Babiš. Právě resortem, který povede sedmatřicetiletá sociální demokratka, příští rok proteče více než 43 procent peněz ze státního rozpočtu.

Po sobotním jednání s prezidentem Babiš řekl, že žádal Zemana, aby Maláčové řekl, že by se měla zaměřit na zneužívání dávek a na odstranění obchodu s chudobou.

Maláčová je nyní ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na ministerstvu práce a sociálních věcí. „Nebude mít problém převzít štafetu po Petru Krčálovi,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Pro stranu je toto křeslo naprosto klíčové, protože si jako podmínky pro koalici s Babišem dala mimo jiné to, že bude přijat zákon o zálohovaném výživném, vrátí se proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci a budou se zvyšovat důchody i minimální mzda. Strana si od toho slibuje, že se jí podaří zvrátit volební propad z října loňského roku, po němž má jen 15 poslanců.