Ministryně Malá svolala mimořádný brífink kvůli své plagiátorské aféře

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Internetovou petici za odvolání Malé z funkce ministryně spravedlnosti podepsalo i několika členů legislativní rady vlády, které Malá předsedá.

Podpisy pod petici připojily děkanky právnických fakult Masarykovy univerzity Markéta Selucká a Univerzity Palackého v Olomouci Zdenka Papoušková. Z členů Legislativní rady vlády Stanislav Kadečka, Jan Wintr a Bohumil Havel. Premiéra Andreje Babiše vyzývají, aby prezidentovi navrhl odvolání Malé.

„Nejde o účelové nařčení s cílem paní ministryni diskreditovat. Nejedná se ani o kampaň vůči hnutí, jehož jste předsedou, neboť takto bychom vystoupili vůči každému bez ohledu na politickou příslušnost,“ píší autoři petice Babišovi.

„Má-li být člověk garantem spravedlnosti v našem státě, spravovat resort, s nímž jsou spojovány určité hodnoty a ideály, musí být nejen dobrým manažerem, ale především bezúhonným člověkem,“ je napsáno v petici.

Radiožurnál nejprve upozornil, že Malá se dopustila plagiátorství při psaní své diplomové práce Úprava rodičovských práv a povinností k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, prakticky vzápětí upozornilo Echo24 na to, že Malá opisovala z jiné diplomové práce na brněnské Mendelově univerzitě, kde v roce 2005 obhájila diplomovou práci na téma „Mikroklimatické podmínky v chovu králíků“.



Vládu i Malou na postu ministryně spravedlnosti jmenoval prezident Miloš Zeman předminulý týden ve středu. Pokud by odstoupila, působila by ve vládě podobně dlouho jako Karolína Peake, která byla ministryní obrany ve vládě Petra Nečase od 12. do 20. prosince 2012.