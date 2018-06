Ještě zvažte, zda má být Malá ministryní, vyzvala Babiše ODS

„Andrej Babiš tvrdil, že jeho vláda bude sestavená z odborníků. Realita je však úplně jiná. Především v případě paní Taťány Malé, kterou uváděl do funkce s tím, že by měla hlavně mlčet a učit se. To dává za pravdu těm, kteří poukazují na to, že paní Malá byla do své funkce jmenována s jediným cílem – aby se nějak vyřešila kauza trestního stíhání pana premiéra,“ uvedl místopředseda ODS Martin Baxa.

„Paní Malá nemá ani odborné, ani morální kvality vést ministerstvo spravedlnosti. Proto vyzýváme pana premiéra Babiše, aby ještě zvážil uvedení paní Malé do úřadu ministryně spravedlnosti, dokud se dostatečně nevysvětlí, zda paní ministryně opravdu podváděla při psaní své diplomové práce, a dokud se také nevysvětlí, jakým způsobem vykonávala svou koncipientskou praxi,“ řekl Baxa.

Pokud by se ukázalo, že svou diplomovou práci z části opsala a její koncipientská praxe probíhala jen na papíře, nemá podle ODS v úřadu ministryně spravedlnosti co dělat.

Z nové menšinové koaliční vlády, která byla jmenována ve středu, nebyli do funkce zatím uvedeni dva její členové. Kromě poslankyně ANO Malé ještě ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD.

Prezident Zeman jmenoval vládu 27. června 2018: