Makedonská policie rozbila gang padělatelů cestovních dokladů

Makedonská policie zatkla sedm osob zapojených do mezinárodní sítě pašující migranty, kteří chtěli cestovat do USA a Kanady, ale nemohli získat potřebná povolení a víza. Zadržení Makedonci padělali dokumenty. Cena pro jednoho zájemce se pohybovala od 20 do 25 tisíc dolarů, což je v přepočtu 450 až 560 korun.