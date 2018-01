Makedonie znovu usiluje o vstup do NATO. Musí vyřešit spor o název

Soudní verdikt z Haagu Už v prosinci 2011 Mezinárodní soudní dvůr v Haagu rozhodl, že Řecko nemělo právo blokovat žádost Makedonie o členství v Severoatlantické alianci kvůli dlouhodobému sporu o název makedonského státu. K rozsudku se tehdy přiklonilo 15 z 16 soudců velkého senátu. Makedonie si u haagského soudu stěžovala, že Řecko svým postojem k její přihlášce do NATO porušilo jeden z článků vzájemné mezistátní smlouvy z roku 1995. Ve smlouvě se píše, že Atény nebudou bez ohledu na dlouhodobé spory o název státu Makedonii bránit v začlenění do mezinárodních organizací, pokud druhá strana dohody použije název "Bývala jugoslávská republika Makedonie". Spory měla urovnat OSN, ale dosud se jí to nepodařilo. Řecko název "Makedonie" považuje přinejmenším za nepřesný a za potenciální ohrožení své teritoriální integrity. Rozsudek byl pro Makedonii spíše symbolické vítězství, soud totiž Řecku nenařídil změnu postoje.