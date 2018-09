Z Makedonie na Severní Makedonii. Začalo referendum o změně názvu země

„Makedonci rozhodují o osudu své země. Zvu každého, aby přišel a učinil toto vážné rozhodnutí pro budoucnost naší země, pro budoucí generace,“ prohlásil podle deníku The New York Times makedonský premiér Zoran Zaev poté, co v doprovodu své rodiny hodil hlas do volební urny.



Dodal, že je přesvědčen, že volební účast bude vysoká a potvrdí tak zájem Makedonců o vstup do NATO a případně i do Evropské unie. Makedonská opozice však dohodu kritizuje a objevily se i výzvy, aby lidé nedělní referendum bojkotovali.

Průzkumy veřejného mínění v polovině září však naznačovaly, že většina voličů, kteří chtějí jít hlasovat, dohodu podpoří. Bývalá jugoslávská republika ji uzavřela se sousedním Řeckem 17. června. Země se má napříště jmenovat Severní Makedonie.

Pokud Makedonci návrh odsouhlasí, mělo by to znamenat ukončení sporů se sousedním Řeckem, jehož součástí je i severní provincie Makedonie.

Atény trvaly na změně názvu sousedního státu a blokovaly jakékoli jeho přibližování západním strukturám. Dohoda tak má Makedonii umožnit ucházet se o členství v NATO a Evropské unii.

Spojené státy už daly najevo, že v případě kladného výsledku referenda by se Severní Makedonie mohla brzy stát třicátým členem NATO. V Řecku dohoda vyvolala protesty obyvatel, kteří svou vládu označovali za zrádce.

Malá balkánská země byla součástí někdejší Jugoslávie a po jejím rozpadu v roce 1991 nový stát přijal název Makedonie. Řekové však tento název považují za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii.



V mezinárodním styku, včetně OSN, se nyní používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM). Atény a Skopje vedly spor také ohledně symbolů, jež se objevily na makedonském státním znaku a vlajce.