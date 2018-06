Třicátý člen NATO? Makedonie je velmi blízko, tedy ta Severní

„Na našem summitu za dva týdny očekávám, že vedoucí představitelé států a vlád vás vyzvou k zahájení přístupových rozhovorů,“ prohlásil Stoltenberg po pátečním setkání s makedonským premiérem Zoran Zaev. Vstup do Aliance pak podle něj může být otázkou několika měsíců i roku a půl.

Nedávná dohoda Makedonie s Řeckem o ukončení 27 let trvajícího sporu o názvu země totiž okamžitě odblokovala ambice i postavení tohoto balkánského státu. Nově bude Makedonie používat název Republika Severní Makedonie.

Stoltenberg upozornil, že po zahájení přístupových rozhovoru musí vláda ve Skopje „dotáhnout do konce“ dohodu s Řeckem a plně ji implementovat. „Jakmile budou dokončeny všechny národní postupy k dotažení dohody, vstoupíte do NATO,“ dodal Stoltenberg s tím, že balkánská země už stojí doslova „na prahu otevřených dveří“.

Rozšiřování NATO Severoatlantickou alianci založilo v dubnu 1949 dvanáct zemí – Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Spojené státy a Velká Británie. Od té doby proběhlo, podle článku 10 Washingtonské smlouvy, celkem sedm kol rozšíření, během nichž se Aliance rozrostla na současných 29 členů. 18. února 1952: Řecko a Turecko

6. května 1955: Spolková republika Německo - v reakci vytvořil Sovětský svaz a jeho spojenci organizaci Varšavské smlouvy

30. května 1982: Španělsko

12. března 1999: České republika , Maďarsko a Polsko; první rozšíření NATO po studené válce, kdy se k Alianci připojili bývalí členové Varšavské smlouvy

, Maďarsko a Polsko; první rozšíření NATO po studené válce, kdy se k Alianci připojili bývalí členové Varšavské smlouvy 29. března 2004: Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko; šlo největší kolo rozšíření

1. dubna 2009: Albánie a Chorvatsko

5. června 2017: Černá Hora

„Chceme vaši zemi vidět v srdci stabilního, demokratického a prosperujícího regionu. A budeme vás podporovat,“ prohlásil.

„Viděli jsme místo, kde má být naše vlajka. Jsme velmi blízko,“ řekl po schůzce v sídle Aliance makedonský premiér Zoran Zaev. Reformy a dotažení dohody s Řeckem jsou podle něj pro vládu ve Skopje na vrcholu priorit.

„Je to rozhodně něco cenného, za co bojovaly generace nezávislé Makedonie, a konečně je to na dosah. Jsem velmi šťastný, že za dva týdny můžeme očekávat rozhodnutí. Víme, že budeme pozváni a je mi ctí,“ dodal.

Právoplatné přijetí může trvat přes rok

Po dokončení přístupových rozhovorů dojde k podpisu přístupových protokolů. Posléze je musí ratifikovat parlamenty všech devětadvaceti členských států. Celý proces může trvat jen několik měsíců. Například nejmladší člen Aliance - Černá Hora zahájila přístupové rozhovory v prosinci 2015. Za pouhé tři měsíce v březnu 2016 už Černá Hora podepisovala přístupové protokoly a ratifikace pak trvala do června 2017.

Když se o členství v NATO ucházely společně Albánie a Chorvatsko, dostaly pozvánku v dubnu 2008 a v dubnu 2009 se už staly právoplatnými členy. Po podpisu přístupových protokolů už se ale představitelé budoucího člena mohou účastnit aliančních jednání.

Kvůli letitému sporu Makedonie čeká na pozvánku do NATO už od roku 2002. Prakticky šestnáct let Řecko blokovala zahájení přístupového procesu. Atény tvrdily, že toto pojmenování přísluší jen oblasti na severu Řecka a požadovaly, aby bývalá jugoslávská republika, která vznikla v roce 1991, užívala jiný název.

Skopje na mezinárodní scéně užívala proto název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM), pod kterým byla země na nátlak řecké diplomacie v roce 1993 také přijata do OSN. Více než 120 zemí světa, včetně Ruska, USA i České republiky, zemi uznávalo i pod názvem Makedonská republika.