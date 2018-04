Přístupové rozhovory s Makedonií a Albánií mohou začít, míní Evropská komise

Albánie o kandidátský status požádala v roce 2009, proces ovlivnily pomalé reformy justice a boje s korupcí a zločinnosti. Proces také chtěla blokovat Česká republika kvůli sporu podniku ČEZ s Tiranou, nakonec však firma oznámila, že se s albánskou stranou dohodla na narovnání. V červnu 2014 Albánie kandidátský status získala.



V jejím případě mají některé velké členské státy EU obavy například z růstu kriminality uvnitř unie. Evropská unie ale dává v poslední době zemím ze západního Balkánu intenzivně najevo, že jejich budoucnost je evropská.

Makedonii vstup do EU dlouhodobě komplikuje spor s Řeckem, které si název Makedonie nárokuje pro sebe a odmítá, aby se tak její severní soused jmenoval. Makedonie se přesto v roce 1993 dočkala mezinárodního uznání - byla přijata do OSN a Mezinárodního měnového fondu. V obou případech však pod názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Anglická zkratka tohoto názvu FYROM je stále používána v dokumentech mezinárodního společenství.

A dál už mladou republiku Řecko nepustilo. Kandidátem členství v EU je Makedonie od roku 2005, přístupové rozhovory však kvůli odporu Atén dosud nezačaly. Přihlášku země do NATO Řecko v roce 2008 vetovalo. Loni v červnu se Makedonci rozhodli pro kompromis jako cenu za to, že se dostanou do NATO a poté i do Evropské unie.

Hahn jak u Makedonie, tak u Albánie ocenil reformy v klíčových prioritách, tedy změny veřejné zprávy a soudnictví, boj s korupcí a organizovaným zločinem a ochranu menšin.

„Naše rozhodnutí je založeno na zevrubné a faktické analýze. Obě země v posledních měsících udělaly mnohé a to by mělo být uznáno,“ dodal Hahn s tím, že nyní je na EU, aby na pokrok dvojice na cestě do Evropy reagovala.

Za měsíc se v bulharské metropoli Sofii uskuteční vrcholná schůzka EU a šesti států regionu, kde by měla Unie vstřícný postoj vůči Balkánu ještě více zdůraznit. Rozhovory o vstupu už začaly v roce 2012 s Černou Horou a v roce 2014 se Srbskem a podle Mogheriniové obě země postupují dobře. „Je to proces. Udržení a prohloubení reforem ve všech oblastech musí - a já jsem si jista, že také bude - pokračovat,“ poznamenala Mogheriniová.