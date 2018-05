Konec Abbásovy éry? Palestinci hledají nástupce churavého prezidenta

Z nemocnice měl být Abbás propuštěn v neděli, lékaři však bez dalších podrobností uvedli, že se tak nestalo.

Mahmúd Abbás je u moci už čtrnáct let - od roku 2004, kdy vystřídal zesnulého Jásira Arafata a stal se teprve druhým palestinským prezidentem - a v nemocnici je v poslední době čím dál častěji. Těžký kuřák, který před deseti lety prodělal rakovinu prostaty a před dvěma lety byl na operaci srdce, se loni léčil se zánětem žaludku, letos v únoru pak zaměstnal lékaře i ve Spojených státech.

Současné problémy palestinského prezidenta začaly minulé úterý ušní infekcí. Podle izraelského listu The Jerusalem Post Abbásovi spolupracovníci o jeho skutečném zdravotním stavu nejdříve mlžili a tvrdili, že v sobotu večer se do nemocnice vydal už jen kvůli testům.

Nakonec však vyšlo najevo, že Abbáse trápí zánět plíce, a ten v neděli skončil u lékařů v Ramalláhu potřetí.

„Prezident Mahmúd Abbás, kéž ho ochraňuje Bůh, byl včera přijat do nemocnice Istišári. Po několik nutných vyšetřeních a rentgenu se ukázalo, že jeho pravou plíci postihl zánět. Dali jsme mu potřebné léky, na které dobře reaguje a uzdravuje se,“ řekl v pondělí lékař Saíd al-Sarahneh palestinské televizi.

Nejen palestinská média tehdy zveřejnila záběry, jak si palestinský šéf v modrém županu, obklopený svými blízkými, čte noviny v nemocniční posteli a prochází se po chodbě. Podle blízkovýchodního serveru The Media Line měl být Abbás propuštěn v pátek, prezidentovo zdraví ovšem i přes příznivou prognózu okamžitě rozjelo spekulace, kdo ho může nahradit.

Abbás následovníka neurčil a legální možnost nejspíš nehrozí

Situaci neulehčuje ani sám Abbás, který ve svých dvaaosmdesáti letech neurčil svého nástupce ani zástupce. Zastává přitom hned několik funkcí. Kromě postu prezidenta Palestinské samosprávy je také předsedou Organizace pro osvobození Palestiny (PLO) a šéfem politické strany Fatah.

Abbás reprezentuje Palestince v zahraničí, jeho faktický vliv však nesahá za hranice Západního břehu Jordánu. Druhé palestinské území Gazu totiž ovládá radikální Hamas, se kterým se Fatahu nedaří usmířit. Izraelští novináři i přesto očekávají, že po Abbásově smrti či rezignaci vypukne mezi zájemci o tyto posty krvavý boj.

Podle palestinského práva by se dočasným palestinským prezidentem měl stát předseda tamního parlamentu, který samosprávu povede do národních voleb. Předsedou je však momentálně Azíz Duvajk, člen Hamasu, což situaci poněkud komplikuje. Parlament už navíc přes deset let nezasedá.

Možný nástupce Mahmúda Abbáse v čele Palestiny Saíb Irikát (28. února 2018)

Palestinský politický analytik Hanna Issa pro The Jerusalem Post uvedl, že dočasnou hlavu Palestiny bude muset schválit výkonný výbor PLO. Ten by podle něj mohl navrhnout i svého významného člena Saíba Irikáta.

„Hamas v každém případě není způsobilý vést Palestince na Západním břehu,“ podotýká Issa.

V souvislosti s tímto scénářem je však potřeba podotknout ještě jedno: Abbás byl naposledy zvolen v roce 2005, kdy získal čtyřletý mandát. Ten už dávno vypršel, další prezidentské volby se od té doby nekonaly a Abbás je i přesto stále prezidentem.

Mezi kandidáty je Abú Džihád i zavřený vůdce intifády

Podle blízkovýchodního serveru The Media Line se nyní někteří obávají, že by nové volby vzhledem k dvojímu vedení Palestiny mohly dopadnout i zvolením někoho z Hamasu, což Fatah v žádném případě nechce dopustit. Dočasně by pak Abbáse mohl zastoupit i předseda ústavního soudu, který prezident před dvěma lety založil.

Ovšem rýsují se i další možnosti a kandidáti. Izraelské tajné služby například podle listu Haaretz mluví o dočasné prezidentské radě složené z vysloužilých diplomatů, vysoce postavených členů Fatahu a zástupců tamních bezpečnostních složek. Klíčovou postavou by se mohl stát třeba někdejší šéf jedné frakce palestinských tajných služeb a expředseda palestinské fotbalové asociace Džibríl Ražúb.

Džibríl Ražúb (vlevo) i Mahmúd al-Alúl se mohou stát novým palestinským prezidentem.

Šanci může mít vicepředseda Fatahu a PLO Mahmúd al-Alúl, kterého si podle deníku The Times of Israel Abbás dokonce vybral jako svého nástupce v čele strany. Post však muži známému také pod přezdívkou Abú Džihád automatický postup do čela samosprávy nezaručuje, podotýká server JCPA.



Objevuje se i jméno Madžída Farádže. Současná hlava tajných služeb na Západním břehu však nemá příliš velké šance i přesto, že má k Abbásovi blízko a obestírá ho pověst silné osobnosti, píše Haaretz.

I jména Madžída Farádže a Marwana Barghútiho zaznívají v debatě o budoucím vedení Palestiny.

A jen velmi těžko představitelným kandidátem pak je vůdce první a druhé palestinské intifády Marwan Barghúti, který si v izraelském vězení odpykává několik doživotních trestů za vraždu. I jeho jméno už však v debatách o budoucnosti Palestiny několikrát padlo, připomněl server al-Monitor.

Palestince prezidentovo zdraví vlastně nezajímá

Že se Abbásova éra chýlí ke konci, je naprosto jisté. Otázkou tak nyní je, jaká bude nová éra a jak na ni zareaguje Izrael v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem - udrží současné relativně přijatelné vztahy se Západním břehem. Využije situace, nebo si obě strany ještě pohorší?



Zatímco politici a média diskutují o Abbásově zdraví, zdá se, že obyčejným Palestincům je to docela jedno.

„Nesmutním pro něj, jako prezident nedělá svou práci. Když jsme Palestinskou samosprávu žádali o peníze na léčbu muže, kterého postřelila izraelská policie, odpověď byla ne,“ říká například Mohamed z východního Jeruzaléma, který si nepřeje uvést své příjmení.

„Jak si chudí Palestinci vedou během tohoto ramadánu? Podívejte se na Izrael. Svým občanům zajišťuje nemocnice, čisté ulice a spoustu dalších služeb. Palestinci pořádnou občanskou vybavenost ani služby nemají kvůli tomu, jak je samospráva zkorumpovaná,“ míní také další jeruzalémská Arabka Kawthar.



Lhostejnost Palestinců vůči Abbásovi pro server ABC potvrzuje také předseda Palestinské akademické společnosti pro studia mezinárodních vztahů Mahdi Abdul Hadi. „Nezajímá je to,“ říká Hadi a dodává, že se doba samostatné Palestiny nepřiblížila ani o píď, vztahy s Hamasem jsou stále špatné a při protestech v Gaze umírají desítky jejich spoluobčanů.

To všechno Palestinci vidí a nevěří, že by to nová krev ve vedení země mohla změnit. Pro mnohé z nich totiž ani nová nebude. Mladá generace, která tvoří nejméně dvě třetiny palestinské populace, si mezi zmíněnými kandidáty nevybere už proto, že je všem kolem šedesáti.

„Potřebujeme nové myšlenky, nové vedení,“ říká dvacetiletá studentka práv Lana Alkhmoui. Vzhledem k tomu, že se od roku 2006 nekonaly jediné volby, je však vliv Palestinců na domácí politiku minimální. A hlavně ti mladí tak ztrácí zájem i o zdraví muže, který mnohým z nich vládne takřka odjakživa.