MAFRA převezme české a slovenské vydavatelské aktivity Bauer Media Group

Portfolio vydavatelství Bauer v České republice a na Slovensku zahrnuje časopisy pro ženy, programové časopisy, časopisy o životním stylu, bulvární časopisy a rovněž i časopisy v dalších segmentech, jako jsou například křížovky a motoristické časopisy.

MAFRA: „Jsme potěšení, že můžeme připojit tituly vydávané společností Bauer do našeho portfolia a rovněž i přivítat v našem týmu novináře, díky kterým tyto tituly vznikají. Nadcházející vlastnická změna by neměla mít dopad na běžné provozní fungování jednotlivých titulů a práci lidí, kteří je tvoří. Naopak, jsme přesvědčeni, že ve spojení se současnou pozicí MAFRY v jiných segmentech vydavatelského trhu budeme schopni tituly společnosti Bauer dále rozvíjet a zvýšit jejich hodnotu pro čtenáře a rovněž pro naše obchodní partnery,“ řekl Štěpán Košík, předseda představenstva MAFRA, a.s.

Za rozhodnutím o prodeji českých a slovenských aktivit vydavatelství Bauer Media Group stojí skupinová strategie, která se zaměřuje na posílení pozice vydavatelství v regionech a zemích, na trzích anebo v rámci tržních segmentů, ve kterých má skupina potenciál udržet si anebo dosáhnout vedoucí tržní postavení.

Tato strategie zahrnuje nové akvizice a nové projekty, koncepty a byznys modely zaměřené na nejsilnější značky společnosti. Na trzích anebo v rámci tržních segmentů, ve kterých nepatří Bauer Media Group mezi tržní lídry, skupina zvažuje své strategické možnosti, což může rovněž zahrnovat divestice, které ovšem skupina plánuje provést pouze v případě výhodných finančních podmínek. V kontextu výše uvedeného další změny týkající se portfolia Bauer Media Group proběhnou v následujících letech.

„Skupina MAFRA je dle našeho názoru ideálním vlastníkem našich titulů vydávaných v České republice a na Slovensku, které jsou známé svou čtenářskou oblibou,“ řekl Jörg Hausendorf, člen představenstva Bauer Media Group. „Jsem přesvědčený, že skupina MAFRA bude za podpory našich zaměstnanců dále rozvíjet vydavatelské aktivity v obou zemích.“

Předmětem transakce nebyly aktivity skupiny Bauer Media Group na rádiovém trhu na Slovensku (Rádio Expres), ani aktivity společnosti NetBrokers Holding v obou zemích.

O skupině MAFRA

Multimediální společnost MAFRA se řadí mezi nejsilnější mediální společnosti v České republice a její činnost zahrnuje následující oblasti a aktivity: tisk, online, TV a rádio. Se svými tištěnými médii MAFRA pravidelně oslovuje přibližně 2,5 milionů čtenářů, a její internetové produkty využívá denně 1,8 milionů uživatelů. Nejvýznamnějšími produkty skupiny jsou deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Metro, týdeníky TÉMA a 5plus2, a rovněž portály iDNES.cz, Lidovky.cz, MOBIL.CZ, Óčko a Rádio Impuls. MAFRA je členem skupiny Agrofert.

O skupině Bauer Media

Bauer Media Group je jednou z nejúspěšnějších mediálních korporací na světě. Do jejího portfolia patří více než 600 časopisů, 400 digitálních produktů a více než 100 rádií a TV stanic, využívaných miliony lidí na celém světě. Kromě toho mezi aktivity Bauer Media Group patří provozování tiskáren, zásilkové, prodejní a marketingové služby. Pozice skupiny Bauer Media Group je výsledkem její vášně pro lidi a značky. Považujeme se za středisko populárních médií, což je rovněž vyjádřeno i naším heslem „We think popular“ – tvrzením, které inspiruje a motivuje našich 11 500 zaměstnanců v 15 zemích světa.

„Do rozhodnutí ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebudeme věc nad rámec tiskové zprávy komentovat,“ sdělila Miloslava Nováková, ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko v mediální skupině Mafra.