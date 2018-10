Podvody s diplomy v Madridu. Univerzita překonala plzeňská práva

Vážení politici si tam podávali ruce, chodili si vyzvedávat diplomy, aniž by se vůbec zajímali o nutné zkoušky. Nepotřebovali to. Vedení školy totiž občas působilo jako servisní organizace pro politické strany. Řeč není o kdysi problematické právnické škole v Plzni, ale o ctihodné madridské Univerzitě krále Juana Carlose.

Začalo to tedy neoprávněnými tituly, které škola rozdávala politikům. Přišlo se na to loni. Ale to nebylo vše. Skandál pokračoval odhalením, že diplomy získávali také italští studenti, kteří měli jen sporadické znalosti španělštiny, ve které probíhala výuka. A konečně, teď si vzala školu do parády finanční kontrola. Výsledky nejsou povzbudivé.

Z výpisů služebních kreditních karet vyplývá, že čelní představitelé univerzity, jako profesor Enrique Álvarez Conde, který tam šéfuje Institutu veřejného práva, si dopřávali za peníze daňových poplatníků docela luxusní život.

Na účtenkách figurovaly útraty z pětihvězdičkových hotelů, drahých restaurací i butiků prestižních značek. Některé z výdajů jsou navíc datovány do doby, kdy měli majitelé těchto kreditních karet dovolené. A to je opravdu problém. Na podobné účely vynaložili představitelé univerzity nejméně sto tisíc eur (2,5 milionu korun).

Konec politických kariér

Institut byl zavřen a profesor Conde už na fakultě nepůsobí. Byl odvolán v dubnu poté, co se provalily první aféry s diplomy politiků. Ty se ale dotýkají i dalších škol, třeba soukromé CES Cardenal Cisneros.

Odhalení nejprve pohřbilo nadějnou kariéru lidovecké političky Cristiny Cifuentesové, která stála v čele madridského regionu a dávaly se jí velké šance na další vzestup. Získala diplom, aniž vůbec dokončila svou diplomovou práci. Jak se její případ zamotával, vyšetřovatelé odkrývali další a další podobné kauzy.

Stačilo mít správnou stranickou knížku a diplom z madridské univerzity byl skoro samozřejmostí.

Mezi případy zmanipulovaných diplomů figuruje i jméno Pabla Casada, jiného předního politika pravicových lidovců, či Carmen Montónové, ministryně zdravotnictví z nové socialistické vlády Pedra Sáncheze. Také jejich tituly už začali vyšetřovatelé zpochybňovat.

Skandál tak zasáhl rovným dílem obě tradiční strany. Rektor univerzity Fernando Suarez se ani nestíhal bránit, protože sám musel vysvětlovat další podobná obvinění, která jej vinila z plagiátorství.

Univerzita krále Juana Carlose se utápí v depresi. Je vyšetřována i kvůli zmíněným stovkám diplomů udělených italským studentům, kteří měli jen omezené znalosti španělštiny. V té přitom měli prokazovat své znalosti a skládat zkoušky.

Podle serveru Eldiaro vykonávali italští studenti zkoušky v Madridu s oblibou ve dnech, kdy se konaly zápasy fotbalového Realu Madrid. Získané diplomy jim potom umožňovaly rozběhnout právnickou praxi ve všech zemích Evropské unie.

Luxusní drahé hotely

Vysokoškolští pedagogové si to vše zřejmě velmi užívali. Účtenky z jejich služebních kreditních karet vypovídají o tom, že s oblibou navštěvovali luxusní hotel ve známém vinařství Marqués de Riscal v Elciegu, kde šly úhrady na jejich zaměstnavatele.

A to třeba i 8. prosince, kdy se ve Španělsku slaví státní svátek a nikde se nepracuje. Další platba pocházela z jiného drahého hotelu Hostería San Millán de la Cogolla. Následovaly účtenky z více než 200 restaurací, od benzinek, ze supermarketů i módních butiků. Pedagogové si nechávali proplácet dokonce i připojení na internet, telefonní hovory a nákupy v internetovém obchodě Amazon.

Dlouho na to nikdo nepřišel. Profesor Álvarez Conde totiž vzkázal bance, aby zasílala všechny účty na jeho domácí adresu. Kromě něj tak výdaje nikdo jiný nekontroloval.

Nakonec se vše stejně provalilo, jak vyšetřovatelé rozšiřovali okruh podezřelých případů defraudace.

„Ačkoli tato finanční dokumentace vyžaduje ještě další důkladnou analýzu, už nyní je možné konstatovat, že zde byl nebývalý počet transakcí, které nejsou nijak ospravedlnitelné pracovními účely ve prospěch vzdělávacího institutu,“ konstatuje se v policejní zprávě, ze které citoval list El País.