Albrightová: Trump se podobá fašistům, odmítání uprchlíků V4 je šokující

„Fašistickým vůdcům se podobá v tom, že neuznává vládu práva. Má sklon si myslet, že stojí nad zákonem. Fašistům se podobá také svým přesvědčením, že novináři a svobodná média jsou „nepřátelé lidu“. Tím, že nerespektuje nezávislou soudní moc. A také do značné míry tím, jak vždy hledá obětního beránka,“ prohlásila Albrightová o Trumpovi v rozhovoru pro portál iRozhlas. Dodala, že do „nepřátel lidu“ spílal novinářům i Stalin.

Za další fašizující rys Trumpa označila nálepkování lidí. Hlavně muslimy a Mexičany podle ní americký prezident paušálně spojuje s kriminalitou. „Je to určitá kombinace autoritářství a fašismu,“ uvedla rodačka z Prahy. Doplnila, že Trumpa považuje za nejméně demokratického prezidenta v novodobých dějinách USA.

Albrightová: Co lidem z postkomunistických zemí na Evropě vadí?

Za odmítání uprchlíků Albrightová nepřímo odsoudila Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. „Musím říct, že jsem tím zděšena. Sama jsem samozřejmě vděčný uprchlík, ale šokuje mě – a to je skutečně jediné slovo, které se tady hodí – chování vlád zemí střední a východní Evropy. Tedy zemí, které se v minulosti samy několikrát musely spolehnout na velkorysost ostatních států při přijímání běženců. A teď samy naprosto svévolně odmítají jiné běžence přijmout,“ sdělila.

Albrightová se zmínila o průzkumu veřejného mínění z roku 1991, který dokládal, že východoevropané chtějí „zpátky do Evropy“. Dnes by ji prý zajímalo, co se změnilo a co vlastně lidem z postkomunistických zemí na Evropě tolik vadí.

Ani na Rusku nenechala nit suchou. „Rusové se systematicky pokoušejí podkopat a oslabit demokracii v Evropě i ve Spojených státech a tím nás odříznout od našich spojenců,“ řekla s tím, že jedním z nástrojů Kremlu jsou dezinformace šířené například televizí Russia Today.